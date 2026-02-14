Europa: Rubio frena tensiones con UE, "queremos una Europa fuerte, estamos cercanos"

Y tiende una mano al Viejo Continente: Washington "quiere que Europa sea fuerte" porque "nuestro destino está entrelazado con el suyo", explicó el jefe de la diplomacia estadounidense, asegurando a los líderes del público bávaro que Estados Unidos "no busca dividir, sino revitalizar la antigua amistad transatlántica".

Estas palabras fueron recibidas con alivio, pero también con cautela, por los líderes europeos convencidos de la necesidad, expresada en Múnich por Ursula von der Leyen, de continuar el camino hacia una Europa más independiente y su seguridad.

Si bien el tono ha cambiado desde hace un año, la tónica estadounidense sigue siendo la misma. Así, el Secretario de Estado estadounidense describe la "ilusión del fin de la historia" tras la Segunda Guerra Mundial como el pecado original de todas esas "desviaciones" tan apreciadas por Donald Trump: "la visión dogmática del libre comercio", "la secta climática con políticas energéticas que nos han empobrecido", "la búsqueda de un mundo sin fronteras que ha abierto las puertas a la inmigración masiva".

Pero esta vez, no se señala a los gobiernos europeos. En cambio, Rubio habla de "errores que cometimos juntos", por los cuales "tenemos el deber ante nuestros pueblos de afrontar la realidad".

Por esta razón, "con Donald Trump, Estados Unidos quiere asumir la tarea de renovar y reconstruir nuestra civilización", algo que, si bien "estamos dispuestos a hacer solos, preferimos hacerlo junto con ustedes".

La receta del magnate sigue siendo la misma: defensa de las naciones, control fronterizo, fin de la desindustrialización y reforma de las Naciones Unidas, que, según el diplomático estadounidense, "no ha tenido ningún papel" en la resolución de conflictos.

"En una época de titulares que anuncian el fin de la era transatlántica, que quede claro para todos que este no es nuestro objetivo ni nuestro deseo. Siempre seremos hijos de Europa", aseguró Rubio, creando un discurso astuto que hacía un guiño a cierto orgullo europeo, celebrando al "explorador italiano" Cristóbal Colón, las "primeras colonias fundadas por los ingleses" y a los agricultores alemanes "que transformaron el Medio Oeste".

Incluso recordó cuando "morimos codo con codo en los campos de batalla desde Kapyong hasta Kandahar". "Hoy estoy aquí para dejar claro que Estados Unidos está trazando el rumbo hacia un nuevo siglo de prosperidad. Y que, una vez más, queremos hacerlo junto a ustedes, nuestros queridos aliados y nuestros más antiguos amigos".

El discurso concluyó con aplausos y una ovación de pie.

"No sé si percibió el alivio", preguntó el presidente del MSC, Wolfgang Ischinger, a Rubio. La amenaza de un Vance-2 ha disminuido, y la "ruptura" que Friedrich Merz expuso el viernes parece menos profunda.

"Fue un discurso positivo", que demostró la solidez de las relaciones transatlánticas, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani. Pero a pesar del optimismo, el consenso en los pasillos bávaros fue que el diplomático estadounidense fue ciertamente más cortés que Vance, pero no logró esbozar ningún cambio en la postura de la administración Trump.

"Fue un buen comienzo" para el futuro, pero "no necesitamos más consejos", declaró el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul.

Por lo tanto, mientras Volocimir Zelensky llama a la "unidad transatlántica" contra Rusia, Europa solo puede mantener la cautela y confirmar su compromiso de fortalecer el pilar europeo de la OTAN, en beneficio de su propia seguridad.

Este concepto se reiteró durante el segundo día de la Conferencia de Múnich, comenzando por Von der Leyen, quien insistió en la necesidad de que Europa "se vuelva más independiente" desde la defensa hasta la energía. Keir Starmer también eligió el escenario de Múnich para desestimar el sentimiento a favor del Brexit —"ya no somos la Gran Bretaña de aquellos años"— y promover "una OTAN más europea".

A continuación, anunció el despliegue de portaaviones en el Atlántico Norte, con un doble mensaje: responder a las demandas estadounidenses de seguridad en la zona y fortalecer la presencia europea en la región, escenario de crecientes tensiones con Washington. (ANSA).