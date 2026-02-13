Europa: Rubio y una cita "constructiva" con groenlandeses y daneses

La reunión, en la que también participó el groenlandés Jens-Frederik Nielsen, duró unos quince minutos.

Copenhague, sin embargo, había expresado sus reservas esta mañana al anunciar la reunión. "Intentaremos encontrar una solución. Pero no creo que la crisis con Estados Unidos por Groenlandia haya terminado", declaró la líder socialdemócrata al Financial Times, aclarando que no se hacía ilusiones tras semanas en las que Donald Trump insistía en que quería Groenlandia para sí, por las buenas o por las malas.

Sin embargo, la cumbre suiza fue anulada tras intensas negociaciones con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, por su parte, expresó esta mañana su esperanza de que se aprobara el proceso en curso: "Habrá una reunión relativamente breve entre el primer ministro danés, el primer ministro groenlandés y el secretario de Estado estadounidense. Espero y creo que confirmarán que el proceso que hemos iniciado es positivo y debe continuar", explicó a los medios.

Tras semanas de amenazas, Trump dio marcha atrás y acordó un marco de negociación con el líder de la OTAN, que debería otorgar a Estados Unidos una mayor influencia sobre el Ártico.

Se ha establecido un grupo de trabajo que reúne a Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos para abordar las preocupaciones estadounidenses respecto a este territorio danés autónomo. Los detalles de estos contactos aún no se han hecho públicos.

Se prevé una segunda reunión en breve, declaró el ministro danés. "Hemos estado en el centro de un importante debate sobre seguridad en nuestra región y hemos declarado desde el principio que estamos dispuestos a asumir nuestra parte de responsabilidad al respecto.

Por lo tanto, es evidente que debemos participar en dicha conferencia", declaró el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, a su llegada a Múnich.

Mientras tanto, la OTAN ha lanzado una misión de seguridad en el Ártico, en la que participa Dinamarca, que proporcionará aviones de combate F-35, según anunció el Ministerio de Defensa danés. (ANSA).