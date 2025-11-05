Europa se apresura a confinar las aves de corral ante el avance de la gripe aviar

Por Sybille de La Hamaide

PARÍS, 5 nov (Reuters) - El aumento de los casos mortales de gripe aviar en Europa llevó a más países a confinar a millones de aves de corral para protegerlas de las aves silvestres infectadas, siendo Irlanda un nuevo país en tomar medidas el miércoles.

La gripe aviar altamente patógena, comúnmente llamada gripe aviar, preocupa a la industria avícola y a los Gobiernos desde que provocó la muerte de cientos de millones de aves en los últimos años y se propagó a las vacas lecheras en Estados Unidos, interrumpiendo el suministro, disparando los precios de los alimentos y planteando un riesgo de transmisión humana.

Irlanda impuso el miércoles una orden de confinamiento de aves de corral en todo el país para protegerlas de la gripe aviar tras confirmar su primer brote en tres años.

"Todo el patrón de la gripe aviar está cambiando (...) El reto de este año es que ha llegado probablemente un mes antes de lo normal y en diferentes puntos geográficos (de Irlanda)", dijo a Radio 1 Nigel Sweetnam, presidente del Comité Avícola Nacional de la Asociación de Granjeros Irlandeses. "En conjunto es muy, muy preocupante".

Francia, que tuvo que sacrificar más de 20 millones de aves en 2021-22, emitió una orden similar el mes pasado, mientras que Reino Unido siguió su ejemplo el martes. Países Bajos y Bélgica habían actuado en octubre. En total, 15 de los 27 países de la Unión Europea han registrado brotes en granjas esta temporada.

La gripe aviar suele alcanzar su punto álgido en el otoño boreal con las aves migratorias, pero esta temporada ha habido un número inusualmente alto de brotes, 688 hasta la fecha frente a los 189 del año pasado, lo que hace temer por el sector comercial.

Alemania es, con diferencia, el país de la UE más afectado por la gripe aviar esta temporada, con 58 brotes en explotaciones entre el 1 de agosto y fines de octubre, de un total de 136 en el bloque UE más Reino Unido, según datos recopilados por la plataforma francesa de vigilancia zoosanitaria. El año anterior solo se habían registrado ocho.

Los medios alemanes informaron de que cerca de un millón de aves de corral tuvieron que ser sacrificadas a causa del virus. No existe una orden de confinamiento obligatorio a escala nacional, pero varios estados afectados han impuesto algunas.

(Reporte adicional de Natascha Koch en Berlín y Padraic Halpin en Dublín; editado en español por Manuel Farías)