Europa se enfrenta a la escasez de cobre si la UE no detiene las exportaciones de chatarra

Por Eric Onstad

LONDRES, 21 nov (Reuters) - Las empresas europeas que fabrican productos de cobre han advertido de que se enfrentan a una escasez crítica a menos que la Unión Europea tome medidas para frenar las exportaciones de chatarra, como ha hecho con el aluminio.

Grandes cantidades de cobre refinado han sido enviadas a Estados Unidos por inversores atraídos por la subida de los precios en ese país ante la expectativa de aranceles. Al mismo tiempo, las exportaciones de chatarra de cobre de la UE han aumentado un 31% desde 2022, y cerca de la mitad se destina a China, según un informe sintetizado publicado por empresas que representan más del 90% del uso europeo de chatarra de cobre.

"Lo que me pone nervioso es que hay un alto riesgo de escasez de cátodos en Europa el próximo año", dijo Uwe Schmidt, ejecutivo del productor alemán de productos metálicos Wieland. "La escasez de chatarra y de cátodos será una mezcla peligrosa para los semifabricantes."

Los cátodos son planchas de cobre refinado y los fabricantes utilizan el cobre para fabricar diversos productos semiacabados, como alambres, tubos y varillas. El martes, la Comisión Europea anunció planes para restringir las exportaciones de chatarra de aluminio de la UE con el fin de impedir que el metal salga del bloque.

Según Schmidt, sería lógico que la UE hiciera lo mismo con la industria del cobre. Entre las empresas citadas en el documento del sector figuran también Aurubis, ElvalHalcor y La Farga.

(Información de Eric Onstad; edición de David Goodman; edición en español de Paula Villalba)