Europa: Tajani, Italia-Alemania, el motor político y económico de Europa

"Es evidente que las alianzas evolucionan con el tiempo, al ritmo de las situaciones internacionales cambiantes", y "también es evidente que los instrumentos político-militares deben modernizarse y hacerse más eficaces, porque la OTAN no es solo una alianza militar, sino también una alianza política", acotó.

Tajani sostuvo que la relación transatlántica "es esencial para cualquier política exterior occidental". Lo dijo al comentar las declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, en la Conferencia de Seguridad con periodistas en Múnich.

"Europa necesita a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita a Europa. Puede haber momentos en que discrepemos, podemos tener ideas contradictorias, pero entre amigos, entre aliados, esto es natural. Sin embargo, basta con mantener siempre la estrategia, y esta solo puede ser la de una alianza entre países democráticos que creen en el libre mercado", enfatizó Tajani.

"Incluso en momentos de diferencias, debemos ser capaces de dialogar manteniendo la amistad con la frente en alto. Esto es lo que los europeos debemos hacer: estar unidos, pero nunca perder de vista la unidad de Occidente", amplió.

"Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, asistí a la cumbre sobre Ucrania. La atención se centró en la grave emergencia energética. El gobierno seguirá apoyando al pueblo ucraniano y su derecho a defenderse", detalló luego el jefe de la diplomacia italiana.

"Seguiremos haciéndolo también a través del suministro de energía, el compromiso de nuestra protección civil y la participación de las empresas italianas", esto es lo que escribió Tajani, en X, publicando una imagen suya junto a Volodímir Zelensky, el presidente ucraniano.

Merz organizó una cumbre con Zelensky para abordar la cuestión ucraniana, y demostramos unidad al apoyar a Ucrania en este difícil momento de las negociaciones, explicó el canciller italiano. "En cuanto a Italia, Zelenski y yo dedicamos tiempo a debatir qué podemos hacer en el sector energético para paliar las dificultades derivadas de los ataques rusos a la red eléctrica. Ya hemos enviado calderas y generadores y seguiremos haciéndolo". explicó.

"Me parece que Ucrania está muy interesada en nosotros, especialmente en el sector energético, y desde una perspectiva humanitaria, es lógico que nuestra protección civil esté preparada para hacer lo necesario. Las empresas privadas también están haciendo lo necesario, así que reiteré nuestra postura", completó. (ANSA).