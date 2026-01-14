Europa: UE evalúa frenar acuerdo arancelario ante ambiciones de Trump

Uno de esos planes tiene que ver, sobre todo, con el aplazamiento de la aprobación por parte del Parlamento Europeo del acuerdo arancelario firmado en Escocia el pasado julio por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense.

El tema comercial, como es bien sabido, es especialmente importante para el magnate.

Durante su misión a Bruselas el pasado noviembre, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y el otro negociador jefe estadounidense, Jamieson Greer, instaron vehementemente a la UE a dar la aprobación final al acuerdo lo antes posible.

Pero las cosas cambiaron, porque la ofensiva de Trump sobre Groenlandia conmocionó incluso a los más cautelosos en Bruselas.

Desde muchos sectores, dentro del ejecutivo de la UE, pero especialmente dentro del Parlamento Europeo, surgieron peticiones de una respuesta táctica.

Posponer la votación de los eurodiputados sobre el acuerdo el 27 de julio podría ser una opción.

Los socialistas no están nada descontentos con la idea.

Y la presidenta del grupo Renew, la liberal francesa Valérie Hayer, dijo: "Podríamos decidir retrasar la votación si la situación política no se estabiliza y si Donald Trump continúa amenazando nuestra integridad territorial y soberanía".

La aprobación inicial está prevista para el 26 de enero en la Comisión de Comercio del Parlamento.

Pero, en ese momento, el calendario vuelve a estar en constante cambio.

La cuestión de Groenlandia será, sin duda, una prioridad en el pleno del Parlamento Europeo.

Antes de los debates de la próxima semana, la Conferencia de Presidentes de Grupos Políticos (CdP) del Parlamento Europeo aprobó por abrumadora mayoría una declaración de pleno apoyo a Groenlandia y Dinamarca.

"Cualquier intento de socavar la soberanía y la integridad territorial de Copenhague y Nuuk viola el derecho internacional", afirma el texto, respaldado por el PPE, los Socialistas, los Liberales y los Verdes.

Y mientras el PPE actúa con cautela en este asunto, los Socialistas y Renew ya lanzaron sus primeros ataques contra el ECR, los Patriotas y la Europa de las Naciones Soberanas.

"La extrema derecha guarda silencio mientras Trump viola el derecho internacional", enfatizó la líder del Grupo S&D, Iratxe García Pérez.

Hayer, por su parte, argumentó que "la extrema derecha europea, desde AfD hasta Jordan Bardella y Giorgia Meloni, demostraron su hipocresía" en este asunto.

También el caso groenlandés podría exacerbar las tensiones en torno al expediente de las grandes tecnológicas.

Según rumores recientes filtrados a medios internacionales, empresas de Silicon Valley están presionando a partidos europeos de extrema derecha para que tomen medidas contra la Ley de Servicios Digitales (DSA).

No parece casualidad que el presidente polaco, Karol Nawrocki —uno de los aliados más cercanos de Trump en Europa—, ya haya vetado la implementación de los estándares digitales de la UE en el país.

Bruselas, por su parte, no tiene intención de dar marcha atrás y volvió a advertir al magnate Elon Musk: los cambios iniciales introducidos por X para evitar que Grok genere imágenes sexualizadas de mujeres y menores de edad están bajo revisión, pero si la plataforma no corrige el rumbo, la respuesta está lista.

Y podría traducirse en fuertes multas. (ANSA).