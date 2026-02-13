Europa: "Una Europa, un mercado", la hoja de ruta de la UE

El documento, anunciado en el encuentro informal celebrado en el castillo belga de Alden Biesen, Bélgica, contendrá objetivos, plazos e indicadores de implementación, y deberá ser compartido por el Parlamento Europeo y el Consejo. El objetivo político es lograr un verdadero mercado único europeo para 2027: "Una Europa, un mercado".

- REGIMEN 28: CREAR UNA EMPRESA EUROPEA EN 48 HORAS: Antes de la cumbre de marzo, Bruselas presentará la propuesta del denominado "Régimen 28" para empresas. Este permitirá establecer una empresa europea totalmente digital en 48 horas, con un conjunto único de normas válidas en toda la UE.

- DE ACELERACIÓN INDUSTRIAL Y PREFERENCIA EUROPEA: La Comisión también presentará la Ley de Aceleración Industrial antes del Consejo Europeo de marzo.

Esta contendrá una "preferencia europea" específica en sectores estratégicos para fortalecer la base industrial europea. La iniciativa se centra especialmente en sectores como las tecnologías limpias, la defensa, el espacio y la inteligencia artificial.

- DEL MERCADO ELÉCTRICO: En marzo, Bruselas presentará opciones para una posible revisión del mecanismo de fijación de precios de la electricidad: el objetivo es evaluar si el sistema debe modificarse para reducir el impacto de los precios del gas en las facturas y los costes industriales.

Se prevé una revisión a más largo plazo del sistema RCDE (el régimen de comercio de derechos de emisión ), con evaluaciones de su impacto en los precios de la energía y la competitividad industrial.

- NORMAS SOBRE FUSIONES PARA LAS "ENTIDADES EUROPEAS CAMPEONAS": En abril, la Comisión presentará un proyecto de directrices sobre fusiones. El objetivo es facilitar la aparición de ®entidades europeas campeonas¯ en sectores estratégicos, teniendo en cuenta la competencia global y no solo el mercado interior.

La propuesta se presentará posteriormente a los Estados miembros para consulta.

- DEL AHORRO Y LA INVERSIÓN: La Comisión y los gobiernos aspiran a completar la primera fase de la Unión del Ahorro y la Inversión para junio, integrando los mercados de capitales y supervisando y desarrollando la titulización.

En caso de estancamiento, también se ha planteado la posibilidad de avanzar con una cooperación reforzada entre un grupo de al menos nueve países. (ANSA).