Europa: Von der Leyen, demasiados aranceles en el mercado único, llega UE Inc

"Como ha destacado el Fondo Monetario Internacional, las barreras internas al mercado único equivalen a un arancel del 45% para las mercancías y del 110% para los servicios. Es evidente que ya no podemos seguir operando como hasta ahora", añadió en su carta a los líderes antes de la reunión informal del Consejo Europeo

Las divergencias en las normas nacionales y las condiciones comerciales entre los Estados miembros impiden a las empresas desarrollar todo su potencial y limitan la competitividad de Europa. "Nuestro principal objetivo debe ser eliminar estas barreras internas y garantizar que no se creen nuevas", planteó la alta funcionaria de la UE. El mes que viene propondremos el 28vo régimen, un conjunto único y sencillo de normas que se aplicará en toda la Unión, al que llamamos UE Inc., añadió

Este el plan europeo para simplificar de forma radical las operaciones de las startups en todo el bloque y reforzar la competitividad de la UE frente al sector tecnológico de Estados Unidos y China

Como ya había adelantado Von der Leyen, las startups europeas disfrutarán del mismo régimen de capital en toda la UE

Necesitamos un sistema en el que las empresas puedan operar y captar financiación sin fricciones en toda Europa, con la misma facilidad que en mercados uniformes como Estados Unidos o China

Se trata, según los impulsores de la idea, de un primer paso hacia un Silicon Valley europeo, es reducir la fragmentación y acelerar la digitalización. "La idea es contar con una figura jurídica estandarizada de la UE y un registro central, ante todo digital, para que las empresas, no solo las startups, puedan inscribirse de forma rápida y asequible", explicó Robin Wauters, director de operaciones de European Startup Network y corresponsable de UE Inc

"Este marco permitirá a las empresas innovadoras operar, comerciar y obtener financiación sin problemas en los 27 Estados miembros. Las empresas podrán registrarse en línea en un plazo de 48 horas utilizando un formulario empresarial único para toda la UE. EU Inc facilitará el acceso a la financiación durante la creación y la expansión de empresas, permitirá operaciones transfronterizas fluidas y facilitará la liquidación rápida en caso de quiebra de una empresa", enfatizó Von der Leyen en su carta

Y luego añadió: "Nuestro objetivo siempre debe ser alcanzar un acuerdo entre los 27 Estados miembros. Sin embargo, si la falta de progreso o ambición puede comprometer la competitividad o la capacidad de acción de Europa, no debemos dudar en utilizar las posibilidades de cooperación reforzada previstas en los Tratados"

"Vincular nuestra agenda de competitividad con nuestro afán de independencia debe ser nuestra misión rectora", completó Von der Leyen. (ANSA)