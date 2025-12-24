"Europa y sus instituciones están bajo ataque. Al leer la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, vienen a la memoria las declaraciones de J.D. Vance, vicepresidente estadounidense, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich a comienzos de este año", afirma Breton en una entrevista.

"En aquella ocasión, expuso una visión particularmente dura, en ocasiones caricaturesca, de Europa. Ese discurso se ha transformado, de manera explícita, en la doctrina geopolítica de la administración estadounidense para los próximos tres años.

Marca un precedente", agrega Breton.

"La historia nos enseña que cuando un país expresa con claridad lo que espera de sus aliados, o vasallos, y lo que pretende hacer para reforzar esa dependencia, hay que tomarlo en serio", advierte el ex Comisario de Mercado Interior de la UE, en una entrevista concedida al diario Le Figaro, junto al exministro francés Arnaud Montebourg.

Breton, hoy en el centro de la polémica tras la decisión de la administración Trump de vetarle la entrada a territorio estadounidense, sostuvo que "hay que decir las cosas como son: estamos rodeados de potencias con una lógica imperial. Rusia es un gran imperio en decadencia, al igual que Turquía, y Estados Unidos también muestra tentaciones imperialistas".

"En lo que a nosotros respecta, la pregunta es cuál es nuestro proyecto, el proyecto europeo. Desde luego, no se trata de someternos, de recibir lecciones sobre cómo destruir nuestras instituciones, ni mucho menos de que nos dicten cómo pensar o cómo votar", añade.

Según la visión de la actual administración estadounidense, continuó Breton en su extensa entrevista con Le Figaro, no se busca romper con los países de la Unión Europea, sino "promover relaciones bilaterales amistosas con algunos Estados miembros".

"No nos engañemos, advirtió el ex Comisario, el enfoque de 'Estado por Estado' está diseñado para debilitar a Europa".

Breton comparó esta estrategia con el discurso del presidente ruso Vladimir Putin, quien —dijo— no quiere una Europa fuerte en sus fronteras, sino un continente fragmentado en naciones.

"Una Europa de naciones, concluyó Breton, significa una Francia de 68 millones de habitantes, una Hungría de 10 millones y una Alemania de 84 millones, en un mundo de 8.000 millones de personas. Es una forma de impedir una visión global y de debilitar a los Estados miembros".