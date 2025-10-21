Europa y Ucrania preparan una propuesta de 12 puntos para poner fin a la guerra: Bloomberg News

21 oct (Reuters) - Los países europeos están trabajando con Ucrania en una propuesta de 12 puntos para poner fin a la guerra de Rusia en las líneas de batalla actuales, informó Bloomberg News el martes.

Una junta de paz presidida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, supervisaría la implementación del plan propuesto, dijo el informe, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Los líderes europeos pidieron el martes a Washington que se mantenga firme en su exigencia de un alto el fuego inmediato en Ucrania, y que las líneas de batalla actuales sirvan de base para cualquier conversación futura. El Gobierno ruso lleva tiempo exigiendo que Ucrania acepte ceder más territorio antes de cualquier alto el fuego.

Según la propuesta, Ucrania recibiría garantías de seguridad, fondos para reparar los daños de la guerra y una vía para adherirse rápidamente a la Unión Europea, según el informe de Bloomberg.

El reporte añade que una vez que Rusia siga a Ucrania en el acuerdo de alto el fuego y ambas partes se comprometan a detener los avances territoriales, las propuestas consideran la devolución a Ucrania de todos los niños deportados y el intercambio de prisioneros.

Ambas partes entablarían negociaciones sobre la gobernanza de los territorios ocupados, aunque ni Europa ni Ucrania reconocerán legalmente como ruso ningún territorio ocupado, añadió el informe, que cita fuentes.

Reuters no pudo verificar inmediatamente el artículo de Bloomberg.

(Reporte de Rishabh Jaiswal en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)