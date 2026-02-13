Europa: Zelensky busca en Munich reforzar el apoyo de los aliados

Se espera que Zelensky se reúna con varios aliados europeos antes de la próxima ronda de conversaciones con Rusia, mediadas por Estados Unidos, que, según el Kremlin, se reanudará la próxima semana.

"Hoy en Múnich, Alemania. Un día importante, y se darán nuevos pasos hacia nuestra seguridad compartida: la de Ucrania y Europa", declaró Zelensky en X.

El presidente ucraniano tiene previsto reunirse con un grupo de aliados clave de Kiev, incluido el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y mantendrá conversaciones bilaterales con el canciller alemán, Friedrich Merz, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, más tarde el viernes.

Zelensky pronunciará su discurso en la conferencia el sábado, según la agenda publicada por su oficina.

Tras llegar el viernes, visitó una planta de producción de drones ucraniano-alemana. "Necesitamos más producción conjunta, más resiliencia, más coordinación y eficacia en nuestra arquitectura de seguridad compartida en Europa", declaró tras aterrizar. (ANSA).