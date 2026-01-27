Europeos y EEUU piden evitar un "vacío de seguridad" en Siria favorable a EI

Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania llamaron este martes a las fuerzas gubernamentales sirias y a los combatientes kurdos a "evitar cualquier vacío de seguridad" que pudiera favorecer al grupo yihadista Estado Islámico

Las fuerzas del gobierno sirio y sus aliados recuperaron amplias zonas del noreste del país que estaban bajo el control de las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por los kurdos

Aunque actualmente un cese del fuego temporal está en vigor, la situación genera incertidumbre en torno a los campamentos y prisiones donde las FDS han custodiado desde 2019 a miles de exyihadistas del EI y a sus familias

"Reafirmamos la necesidad de mantener y concentrar los esfuerzos colectivos" en luchar contra EI, escriben el canciller francés, Jean-Noël Barrot, su par británica, Yvette Cooper, la viceministra de Exteriores alemana Serap Güler y el enviado estadounidense para Siria, Tom Barrack

En una declaración conjunta, los cuatro diplomáticos, que se reunieron este martes, llaman "a todas las partes a evitar cualquier vacío de seguridad en los centros de detención de Daesh [acrónimo en árabe de EI, NDLR] y sus alrededores"

Y llaman a los beligerantes a acordar "un cese del fuego permanente y reanudar cuanto antes las negociaciones encaminadas a la integración pacífica y duradera del noreste de Siria en un Estado sirio unitario y soberano"

Para evitar fugas e impedir que los yihadistas engrosen las filas del grupo EI, Washington afirmó la semana pasada que había puesto en marcha una operación para trasladar a miles de detenidos de Siria a Irak

EI ganó fuerza desde el derrocamiento en 2024 del presidente sirio Bashar al Asad y la instalación en Damasco del gobierno de Ahmed al Sharaa, un exyihadista avalado por la comunidad internacional, que combate al grupo

Estados Unidos, Francia y Reino Unido han llevado a cabo ataques contra EI en Siria en las últimas semanas para prevenir, según París, un resurgimiento del grupo yihadista

EI controló un vasto territorio a caballo entre Siria e Irak durante la década de 2010 antes de ser derrotado por la coalición internacional en 2019, y reivindicó sangrientos atentados en suelo europeo durante esa década