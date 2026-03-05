Europol advierte que la crisis de Irán aumenta la amenaza de terrorismo, extremismo y ciberataques
MADRID, 5 mar (Reuters) -
El conflicto en Oriente Medio tendrá "repercusiones inmediatas" para la seguridad de la Unión Europea, con un aumento de la amenaza terrorista, la delincuencia grave y organizada, así como el extremismo violento y los ciberataques, declaró el jueves el organismo policial europeo Europol a la agencia de noticias española EFE.
El portavoz de Europol, Jan Op Gen Oorth, dijo que espera ver más ciberataques contra las infraestructuras europeas y un aumento del fraude en línea utilizando una inteligencia artificial cada vez más sofisticada y aprovechando la avalancha de información que circula sobre el conflicto en Internet, informó EFE.
Los grupos vinculados a Irán podrían intentar llevar a cabo "actividades desestabilizadoras" dentro de la UE, añadió, refiriéndose a los grupos vinculados al llamado Eje de la Resistencia, la red de milicias chiitas antiestadounidenses y antiisraelíes en países como Irak, Líbano y Yemen. Podrían incluir ataques terroristas, campañas de intimidación, financiación del terrorismo y ciberdelincuencia.
El nivel de amenaza terrorista y extremismo violento en el territorio de la UE se considera alto
, declaró el funcionario, agregando que la
amenaza terrorista podría verse agravada por individuos que actúan solos o por pequeñas células que actúan por iniciativa propia.
"La rápida difusión en internet de contenidos polarizantes puede acelerar procesos de radicalización a corto plazo entre comunidades de la diáspora dentro de la UE y otros individuos", afirmó.
Europol no respondió inmediatamente a la solicitud de Reuters de comentar las declaraciones publicadas.
(Reporte de Aislinn Laing, editado en español por Javier Leira)