Europol advierte que la crisis de irán aumenta la amenaza de terrorismo, extremismo y ciberataques

MADRID, 5 mar (Reuters) -

El conflicto en Oriente Medio tendrá "repercusiones inmediatas" para la seguridad ‌de la ‌Unión ⁠Europea, con un aumento de la amenaza terrorista, la delincuencia grave y organizada, así como ​el extremismo ⁠violento ⁠y los ciberataques, declaró el jueves el organismo policial ​europeo Europol a la agencia de noticias española EFE.

El ‌portavoz de Europol, Jan ​Op Gen Oorth, dijo ​que espera ver más ciberataques contra las infraestructuras europeas y un aumento del fraude en línea utilizando una inteligencia artificial cada vez más sofisticada y aprovechando la avalancha de información que ​circula sobre el conflicto en Internet, informó EFE.

Los grupos vinculados a ⁠Irán podrían intentar llevar a cabo "actividades desestabilizadoras" dentro de la ‌UE, añadió, refiriéndose a los grupos vinculados al llamado Eje de la Resistencia, la red de milicias chiitas antiestadounidenses y antiisraelíes en países como Irak, Líbano y Yemen. Podrían incluir ataques terroristas, campañas de intimidación, financiación del terrorismo ‌y ciberdelincuencia.

El nivel de amenaza terrorista y extremismo violento en ⁠el territorio de la UE se considera alto

, ‌declaró el funcionario, agregando que la

amenaza ⁠terrorista podría verse agravada por ⁠individuos que actúan solos o por pequeñas células que actúan por iniciativa propia.

"La rápida difusión en internet de contenidos polarizantes puede acelerar procesos de radicalización a corto plazo ‌entre comunidades de la diáspora ​dentro de la UE y otros individuos", afirmó.

Europol no respondió inmediatamente a la solicitud de Reuters de comentar las declaraciones publicadas.

(Reporte de ‌Aislinn Laing, editado en español por Javier Leira)