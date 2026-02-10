Europol desarticula una banda que traficaba con cocaína en Islandia

BRUSELAS, 10 feb (Reuters) - La policía europea Europol dijo el martes que se ha desmantelado una red criminal que traficaba con cocaína desde Sudamérica a Islandia.

Europol dijo que las medidas tomadas contra la red a principios de este mes habían dado lugar a 24 detenciones.

Once de los detenidos se encontraban en Islandia, otros seis fueron detenidos en Lituania y cuatro en España. Otros dos fueron detenidos en Bélgica y uno más en Dinamarca.

Europol dijo que la banda había estado coordinando el transporte de cocaína desde Sudamérica a Islandia, pasando por España.

"Los transportistas presuntamente ocultaban la cocaína en su equipaje o la introducían de contrabando tragándose paquetes de droga. En algunos casos, las drogas se transportaban en forma líquida", dijo Europol en un comunicado.

"Una vez en Islandia, la red criminal distribuía la droga a nivel local. Los ingresos ilícitos procedentes del tráfico de drogas se blanqueaban presuntamente a través de inmuebles y otras propiedades en Lituania", añadió.

(Información de Sudip Kar-Gupta; editado por Benoit van Overstraeten; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)