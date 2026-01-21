Europol desarticula una red de tráfico de drogas en Polonia que gestionaba 20 laboratorios ilegales

VARSOVIA, 21 ene (Reuters) -

Investigadores europeos descubrieron una red internacional de drogas sintéticas dirigida desde Polonia y se han incautado de más de 9,3 toneladas de estupefacientes y detenido a más de 100 sospechosos, según informó el miércoles la fiscalía polaca.

La operación iba dirigida contra un grupo delictivo acusado de importar precursores químicos de China e India y de fabricar drogas sintéticas en más de 20 laboratorios ilegales para su distribución en toda la Unión Europea.

Los fiscales afirmaron que el grupo operaba una compleja cadena de suministro internacional, importando legalmente grandes cantidades de sustancias químicas que luego eran reenvasadas y canalizadas hacia laboratorios ilegales de drogas en Polonia y Europa Occidental. Polonia servía de centro logístico.

Un vídeo publicado por la policía polaca mostraba redadas en domicilios de sospechosos por parte de agentes armados y enormes reservas de sustancias químicas en recipientes de plástico y equipos de destilación.

Iniciada en 2022 por agentes polacos de la lucha contra el narcotráfico, la investigación se amplió hasta convertirse en una operación multinacional.

Las autoridades desmantelaron más de 20 laboratorios ilegales y líneas de producción de drogas en Polonia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y República Checa e incautaron más de 9,3 toneladas de estupefacientes, grandes cantidades de precursores químicos y activos.

La fiscalía no facilitó una estimación del valor de las drogas incautadas.

Europol, la agencia de la UE para la lucha contra la delincuencia internacional y organizada, permitió el intercambio de información y la sincronización de las actuaciones policiales a través de las fronteras, según los fiscales. (Información de Barbara Erling; edición de Alexandra Hudson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)