Europol identifica a más de 650 mercenarios rusos acusados de crímenes de guerra
Ucrania: Europol identifica a más de 650 mercenarios rusos acusados de crímenes de guerra
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -
La agencia para la cooperación policial entre países de la UE, Europol, ha identificado a 654 mercenarios a las compañías paramilitares rusas Wagner y Redut y responsables de crímenes de guerra, en una operación llevada a cabo esta semana y que ha implicado más de 70 registros en Ucrania y Moldavia.
Se trata de la segunda fase de un operativo con el que Europol busca ayudar a las autoridades locales a señalar a supuestos mercenarios. En esta nueva redada, han identificado a ciudadanos de Ucrania, Moldavia, Kazajistán, Tayikistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Armenia y Bosnia y Herzegovina, responsables supuestamente de "actos de violencia sexual, ejecuciones de prisioneros de guerra y ejecuciones de civiles", ha explicado el organismo en un comunicado.
Durante los registros, las fuerzas de seguridad se han incautado de armas, municiones, uniformes y emblemas con el símbolo de Wagner, el grupo afín al Kremlin liderado por Yevgeni Prigozhin, fallecido en agosto de 2023 por un accidente aéreo. El material aprehendido también sugeriría la participación de ciudadanos ucranianos y moldavos en el conflicto en República Democrática del Congo.
- 1
“Viable”: una última jugada busca evitar un final abrupto para una emblemática empresa láctea
- 2
Exporta US$500 millones: una producción furor en el mundo podría ser la llave para más inversiones en el país
- 3
Trastienda: los gobernadores se mostraron dispuestos a negociar con Milei, pero esperan la letra chica
- 4
Sydney Sweeney se robó toda la atención con un vestido transparente que dejó poco a la imaginación