Eurostar dice que reanuda los servicios ferroviarios, pero advierte de retrasos y cancelaciones

PARÍS, 31 dic (Reuters) -

Eurostar anunció que reanudará todos sus servicios a través del Canal de la Mancha el miércoles, pero advirtió de que podría haber retrasos y cancelaciones de última hora, después de que un fallo en el suministro eléctrico suspendiera los viajes en tren durante gran parte del martes. La interrupción, causada por un fallo en la fuente de alimentación del sistema, trastornó el martes los planes de miles de pasajeros en Londres, París, Bruselas y Ámsterdam durante una de las semanas de mayor afluencia de viajeros del año.

En un comunicado publicado en su página web el miércoles por la mañana, el operador de trenes de alta velocidad Eurostar dijo: "Los servicios se reanudaron hoy después de un problema eléctrico en el túnel del Canal ayer y otros problemas con la infraestructura ferroviaria durante la noche".

"Tenemos previsto prestar todos nuestros servicios hoy, pero debido a las repercusiones puede haber algunos retrasos y posibles cancelaciones de última hora", afirmó.

