Eurostar suspende los trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas

Mientras tanto, se informa de que cientos de pasajeros esperan en la estación de St. Pancras de la capital británica.

Todos los servicios de Eurostar con origen y destino en Londres han sido cancelados hoy.

"Se produjo un corte de electricidad en el Eurotúnel, seguido de la interrupción del servicio de un tren lanzadera dentro del túnel", explicó un portavoz de la compañía que opera servicios ferroviarios entre Gran Bretaña y el continente.

La suspensión de trenes se produce en plenas fiestas navideñas, con decenas de miles de personas viajando entre la isla y el continente.

Se ha pedido a los pasajeros que no acudan a las estaciones, mientras que, según se informa, las colas de coches están aumentando en Kent, donde opera el servicio LeShuttle, que transporta pasajeros y vehículos a través del Eurotúnel por ferrocarril. (ANSA).