Eurostar suspende servicios en túnel del Canal de la Mancha por problema de suministro eléctrico

Por Louise Rasmussen

PARÍS, 30 dic (Reuters) -

Eurostar suspendió el martes sus servicios ferroviarios a través del Canal de la Mancha con origen y destino en Londres debido a un problema de suministro eléctrico en el túnel que une Gran Bretaña y Francia, informó un portavoz de la compañía, lo que interrumpió los viajes en tren en plena temporada alta de vacaciones de invierno boreal.

El portavoz no sabía cuándo se reanudarían los servicios y declinó decir cuántos pasajeros se habían visto afectados. En su página web, el operador de trenes de alta velocidad advirtió a los pasajeros de que esperen grandes retrasos.

"Debido a un problema con el suministro eléctrico en el túnel bajo el Canal de la Mancha y al consiguiente fallo del tren Le Shuttle, aconsejamos encarecidamente a todos nuestros pasajeros que pospongan su viaje a otra fecha", dijo Eurostar.

La interrupción afecta a uno de los corredores ferroviarios internacionales más transitados de Europa en plena temporada de viajes de fin de año.

Los trenes Eurostar que salen de Londres prestan servicio a París, Bruselas, Ámsterdam y Disneyland París, entre otros destinos, incluidos los Alpes durante la temporada de esquí. Getlink, que explota la infraestructura del túnel y el servicio ferroviario Le Shuttle, que transporta autos y camiones a través del túnel, no ha hecho comentarios al respecto.

Eurostar transportó a 19,5 millones de clientes en 2024, su año más exitoso hasta la fecha.

(Escrito por Richard Lough, editado en español por Carlos Serrano)