Eurostars se estrena en República Dominicana con un primer hotel en Samaná

MADRID, 3 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Eurostars Hotel Company, la cadena hotelera de Grupo Hotusa, refuerza su presencia internacional con la apertura de su primer hotel en República Dominicana, el Eurostars Grand Cayacoa 5 estrellas, según ha informado la compañía en un comunicado. Ubicado en la ciudad de Samaná, este resort se incorpora al portfolio de Eurostars después de completar una etapa de remodelación que ha implicado su renovación, la actualización de instalaciones y la mejora de los espacios comunes y habitaciones. El Eurostars Gran Cayacoa cinco estrellas dispone de 284 habitaciones y una amplia oferta de servicios, entre los que destacan tres restaurantes con propuestas internacionales y especialidades dominicanas (Xamaná Panoramic, Vista Bárbara y Los Cayos), acceso directo a una playa privada mediante ascensor y dos bares (Alisios Lobby Bar y el Ocean Beach Bar). Asimismo, el establecimiento cuenta con dos piscinas integradas en el paisaje tropical y un área wellness, con cabinas de masajes y tratamientos corporales, salón de belleza y estética, bañera de hidromasaje, sauna y baño de vapor aromático. Con esta última apertura, Eurostars amplía su presencia en el Caribe, donde ya opera dos hoteles en México (el Eurostars Hacienda Vista Real 5 estrellas en Playa del Carmen y el Exe El Pueblito 3 estrellas en Holbox) y un tercero en Cartagena de Indias, en Colombia (el Eurostars Marqués de Villalta). "Este proyecto consolida nuestra apuesta por el segmento vacacional de alta gama y destinos que inspiren al viajero", ha apuntado el presidente de Grupo Hotusa, Amancio López.