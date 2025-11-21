Eurovisión cambia sus normas tras la polémica con Israel

*

Competencia quiere evitar las campañas de promoción del Gobierno

Tras el éxito de la canción israelí, algunos piden transparencia en el voto

La 70ª edición del Festival de Eurovisión se celebrará en Austria en mayo

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 21 nov (Reuters) - Los organizadores del festival de Eurovisión anunciaron el viernes cambios en las normas de votación para evitar injerencias estatales tras la polémica suscitada por la participación de Israel este año.

Las nuevas normas de la Unión Europea de Radiodifusión desalientan a gobiernos y terceros a "promocionar desproporcionadamente" canciones para influir en los votantes, y dicen que de lo contrario podrían enfrentarse a sanciones. En la edición de este año, el israelí Yuval Raphael, sobreviviente del ataque perpetrado por el grupo miliciano palestino Hamás el 7 de octubre de 2023, quedó segundo en la clasificación general. Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales expresaron su preocupación por la transparencia del sistema de votación, algo de lo que se hizo eco el ganador, el austríaco JJ.

Los críticos dijeron que la promoción estatal había favorecido injustamente a la candidatura israelí y que el hecho de que varias personas votaran a un mismo concursante iba en contra del espíritu del concurso, que se celebra desde 1956.

Israel no ha hecho comentarios sobre esas acusaciones, pero a menudo alega una campaña mundial de desprestigio en su contra desde que comenzó la guerra de Gaza tras el ataque de Hamás. La misión permanente israelí en Ginebra no respondió a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

El director de Eurovisión, Martin Green, dijo que la organización estaba tomando medidas para garantizar que el concurso siga siendo una celebración de la música y la unidad. "El concurso debe seguir siendo un espacio neutral y no debe instrumentalizarse", dijo en un comunicado.

Según las nuevas normas, se reintroducirá un jurado profesional ampliado en la fase semifinal, que tendrá alrededor del 50% de los votos. La otra mitad seguirá siendo una votación pública.

Los miembros del público tendrán ahora un máximo de 10 en lugar de 20 votos para emitir. "Se animará activamente a los aficionados a que compartan su apoyo entre varias candidaturas", dijo la UER.

