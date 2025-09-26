Eurovisión decidirá si Israel participa en su edición 2026 mientras crecen los llamados a su exclusión

GINEBRA (AP) — Los organizadores del Festival de la Canción de Eurovisión dijeron el viernes que las emisoras miembro votarán en noviembre sobre si Israel puede participar en el evento musical del próximo año, ya que han aumentado las llamadas para que el país sea excluido debido a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

Según el portavoz Dave Goodman, la junta de la Unión Europea de Radiodifusión, que reúne a emisoras públicas y organiza el evento, ha enviado una carta a los miembros indicando que la votación se llevará a cabo en una reunión general extraordinaria en línea a principios de noviembre.

Goodman afirmó en un correo electrónico que la votación será sobre si Kan, la emisora pública israelí y miembro de la UER, participará. Se requeriría una "mayoría absoluta" en la votación para que se apruebe una exclusión, dijo.

Países como Irlanda, Países Bajos, Eslovenia y España han amenazado con no participar en el Festival de la Canción de Eurovisión a menos que Israel sea excluido de la competencia debido a la guerra en Gaza.

Eurovisión es una competencia en la que artistas de países de toda Europa, y algunos más allá, compiten representando a sus naciones con el objetivo de ser coronados campeones continentales, una especie de Olimpiadas de la música pop.

También es un lugar donde se manifiestan la política y las rivalidades regionales.

En 2024, los organizadores dijeron a Israel que cambiara la letra de su canción, originalmente titulada “October Rain” ("Lluvia de Octubre"), en aparente referencia al ataque transfronterizo de Hamás el 7 de octubre de 2023, que mató a unos 1200 israelíes y desencadenó la guerra. La canción fue renombrada "Huracán" y se permitió que la cantante israelí Eden Golan permaneciera en el concurso.

Dean Vuletic, experto en la historia de Eurovisión, afirmó: "Esta es una de las mayores crisis que Eurovisión ha enfrentado porque tiene el potencial de realmente cimentar la división dentro de la organización".

"Si tenemos dos bloques, uno que amenaza con un boicot y otro que se mantiene firme en su apoyo a Israel, entonces esta es potencialmente la crisis más seria que el concurso ha enfrentado", expresó.

Alemania y Austria han respaldado la participación de Israel.

Otras emisoras nacionales, incluida la BBC, aún no han tomado una decisión.

Vuletic señaló exclusiones pasadas de la antigua Yugoslavia a principios de la década de 1990, debido a sanciones de la ONU mientras la guerra en los Balcanes estaba en curso, y más recientemente las de Bielorrusia en 2021 por una represión contra las libertades de los medios, y Rusia en 2022 por su guerra a gran escala en Ucrania.

"En ambos casos, no vimos divisiones tan fuertes dentro de la UER", comentó sobre los casos de Bielorrusia y Rusia.

Kan, la emisora israelí, escribió el jueves en X que esperaba que el concurso "siga manteniendo su identidad cultural y no política".

La semana pasada, la ministra de Relaciones Exteriores de Austria, Beate Meini-Reisinger, expresó su preocupación de que algunos países estuvieran considerando un boicot al evento de 2026 en Viena, insistiendo en que el concurso "no es un instrumento para sanciones".

Escribió en X que había escrito a colegas europeos con un llamado a encontrar formas de "mejorar la situación en Israel y Gaza" juntos.

El Festival de la Canción de Eurovisión 2026 se llevará a cabo en mayo en Viena; el honor de ser anfitrión se otorga al ganador del año anterior. El ganador de este año, definido en Basilea, Suiza, fue JJ de Austria con la canción "Wasted Love".

Lawless reportó desde Londres.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.