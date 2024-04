Eva Navarro: "Todavía no somos conscientes de todo lo que hemos creado por ser campeonas del mundo"

La delantera del Atlético de Madrid y de la selección española Eva Navarro tiene claro que las 23 jugadoras que se proclamaron campeonas del mundo "todavía" no son "conscientes de todo" lo que han "creado" por este hito histórico, del que guarda "muchísimos recuerdos".

Así lo expresó la murciana durante la presentación del libro 'Cuando ellas tocaron el cielo' de la periodista Silvia Barba, una historia inspiradora de triunfo, lucha y perseverancia que ayuda a descubrir cómo la selección femenina logró ganar por primera vez la Copa Mundial de Fútbol a través de las historias, las anécdotas, las confesiones y las realidades de las 23 futbolistas que fueron protagonistas de esta hazaña del fútbol y el deporte femenino.

Según la autora, en las páginas de la obra se puede ver "cómo se gesta una goleadora", la de la final, Olga Carmona; "cómo se construye una Balón de Oro", Aitana Bonmatí, "cómo se sueña en equipo, cómo fue el campeonato para Alexia Putellas o cómo se cincela una heroína: Jennifer Hermoso", sin olvidar a otras a las otras 19 jugadoras. Todo ello a través de 12 capítulos que repasan desde el momento de la lista definitiva para el campeonato de Jorge Vilda hasta la consecución del título ante Inglaterra, con un epílogo escrito por Andrés Iniesta.

"Fue un momento muy bonito y especial que voy a recordar para siempre como mis compañeras. Yo había tenido la suerte de ganar un Mundial Sub-17, pero uno Absoluto es lo que desea toda futbolista. Todavía miro esa foto y parece que ha pasado mucho, se te remueve todo por dentro, todavía no somos conscientes de todo lo que hemos creado a raíz de ser campeonas del mundo", señaló Eva Navarro, miembro de ese equipo.

La internacional se mostró segura de que van a "conseguir más títulos", sobre todo "ahora que vienen cosas muy bonitas" con los Juegos Olímpicos que despiertan mucha ilusión y el año que viene una Eurocopa "muy bonita".

Sobre el Mundial, confesó que "fue un plus tener a las familias" cerca y que "no hay palabras" para explicar lo que supuso cuando vino "toda" su familia a verla para la final, lo que fue seguramente el "más bonito" de los "muchísimos recuerdos" que les dejó esa cita donde "se formó un grupo de 23 jugadoras muy unidas que a día de hoy se ve". "Antes de coger el bus había un telón y no sabíamos que había detrás y de repente bajó y estaba muchísima familia, se me ponen los pelos de punta de recordarlo, fue algo muy bonito", admitió.

Finalmente, la delantera tampoco olvida que en la preparación vivieron "meses intensos para llegar al nivel físico de las mejores". "Todas deseábamos jugar la fase de grupos, todo avanzo rápido y lento a la vez", rememoró Eva Navarro.

Pilar alegría: "son la mejor generación"

Al acto de presentación del libro también acudió la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, que volvió a "felicitar" a las 23 jugadoras que hicieron historia el pasado 20 de agosto, a las que calificó como "la mejor generación de fútbol" que ha tenido el país. "Vamos a tocar otra vez el cielo en los Juegos porque son las mejores y las campeonas del mundo", añadió.

"Os habéis convertido en un referente no sólo futbolístico, me atrevería a decir que también social y esa parte la ha extraído Silvia (Barba) también en el libro", añadió, dando las gracias a la periodista porque "mujeres como tú y grandes profesionales del ámbito deportivo sepáis apoyar a otras mujeres magníficas y campeonas del mundo".

Finalmente, Pilar Alegría recordó que vio la final del Mundial en "un chiringuito en la playa". "Fue un momento de los que el mundo se para. Todos estaban paralizados viendo jugar, disfrutando y llorando", subrayó.