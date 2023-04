Evacuación obligatoria de los niños en el frente ucraniano

Los ojos azules de Katerina se llenan de lágrimas cuando cuenta cómo la policía obligó a su nieto a evacuar Avdiivka, una ciudad del frente en el este de Ucrania, donde vive en un sótano.

Las autoridades ordenaron la evacuación de todos los menores de esta ciudad fantasma, atrapada y bombardeada por Rusia desde tres lados, y en la que ningún edificio sigue en pie.

"Se llevaron a mi nieto de 15 años", dice Katerina, de 64 años, sentada en un refugio subterráneo abierto hace unos días.

"Comenzaron la evacuación y se lo llevaron. No quería irse y su madre tampoco deseaba verlo partir. Su casa es su casa, aunque vivieran en un sótano", lamenta.

Debido a la falla de la red telefónica, la abuela no sabe dónde está el adolescente. Pero admite que es mejor que se fuera. "Hasta me alegro. Quizás esté mejor allí (donde esté). Aquí disparan y no puedes dormir de noche", cuenta.

El alcalde de Avdiivka, Vitali Barabach, afirmó el lunes que todavía hay ocho niños en la ciudad, y acusa a los padres de "ocultarlos".

"Iremos a buscarlos", prometió.

Según Mikhailo Purishev, director del nuevo centro de acogida para los habitantes de Avdiivka, la policía evacuó a dos niños el lunes.

El hombre, de 37 años, es conocido por haber evacuado a los habitantes de su ciudad natal, Mariúpol, ciudad portuaria tomada por los rusos en mayo de 2022.

Ya estableció refugios en los peores focos de la guerra, en particular en Bajmut (este).

Según él, quedan unos 2.000 habitantes en Avdiivka, frente a los 30.000 que vivían allí cuando el Kremlin lanzó su invasión en febrero de 2022.

La ciudad está en el frente desde 2014 y el comienzo de la guerra entre fuerzas ucranianas y separatistas dirigidas por Moscú.

- Niños "rehenes" de sus padres -

Purishev no tiene mucha paciencia con las familias que permanecen en Avdiivka, pues considera que los niños son "rehenes de sus padres".

Recuerda la reciente muerte de un bebé de cinco meses tras un ataque ruso y afirma que los niños que viven en sótanos "a veces no ven el cielo durante tres meses".

En Avdiivka, administra un nuevo refugio subterráneo con la ayuda de habitantes y voluntarios. Un pozo excavado a 40 metros de profundidad proporciona agua para duchas y lavarropas. Incluso hay una peluquería.

En la calle, aparte de los disparos de la cercana artillería ucraniana y los ladridos de los perros, prácticamente no hay ruido.

Algunos vehículos transportan soldados y en el aire flota el olor del humo de las tuberías de las estufas que emergen de los sótanos.

Liudmila, de 66 años, corta ramas para la estufa del sótano donde vive con otras seis personas. Afirma estar "constantemente tensa y asustada".

"¿Vamos a sobrevivir?", se pregunta. "Todo el mundo adelgazó mucho y se volvió más gris", relata.

Avdiivka no tiene ambulancias ni equipos de rescate.

En el hospital central, los dos médicos restantes proporcionan tratamiento básico y estabilizan a los pacientes gravemente heridos. Éstos son luego evacuados por la policía o voluntarios a ciudades más alejadas del frente.

El único cirujano, Mikhailo Orlov, explica que los civiles están heridos por metralla, morteros y balas.

"Sufren de lesiones cerebrales traumáticas abiertas, heridas penetrantes en el pecho y el abdomen, heridas en las extremidades superiores e inferiores", subraya.

El director del hospital, Vitali Sitnik, abre la puerta de una de las salas abandonadas, retirando una ventana recientemente rota. "Pensar que habíamos dedicado tanto esfuerzo y dinero a las renovaciones" de las instalaciones, lamenta.

am/epe/alf/mab/zm

AFP