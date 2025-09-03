Evacuaciones masivas por inundaciones en Punjab alcanzan 300.000 tras alertas de India

SHER SHAH, Pakistán (AP) — Casi 300.000 personas han sido evacuadas en las últimas 48 horas de las áreas afectadas por inundaciones en la provincia de Punjab, en Pakistán, tras las últimas alertas de inundación emitidas por India, dijeron funcionarios el miércoles.

Las evacuaciones elevan el total de personas desplazadas desde el mes pasado a 1,3 millones.

Las aguas han sumergido docenas de aldeas en el distrito de Muzaffargarh de Punjab, después de inundar previamente Narowal y Sialkot, ambas cerca de la frontera con India.

Las autoridades también tratan de desviar los ríos desbordados hacia tierras agrícolas para proteger las principales ciudades, como parte de una de las operaciones de rescate y ayuda más grandes en la historia de Punjab, que se extiende por el este de Pakistán y el noroeste de India.

Miles de rescatistas con botes participan en las operaciones. También se ha desplegado al Ejército para transportar personas y animales desde las aldeas inundadas, dijo Arfan Ali Kathia, director general de la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres de Punjab.

La vecina India compartió una nueva alerta de inundación con Pakistán a través de canales diplomáticos el miércoles temprano, dijo Kathia. Fue la segunda alerta de este tipo en 24 horas tras las fuertes lluvias y liberaciones de agua de las represas en India.

Kathia dijo que los ríos Ravi, Chenab y Sutlej están muy crecidos tras las lluvias torrenciales y las descargas río arriba.

Los rescatistas también están utilizando drones para encontrar personas varadas en los tejados en las áreas afectadas por las inundaciones. Kathia dijo que más de 3,3 millones de personas en 33.000 aldeas de la provincia se han visto afectadas hasta ahora. Los daños aún se están evaluando y todos aquellos que perdieron sus hogares y cultivos serán compensados por el gobierno de Punjab, dijo.

Los deslizamientos de tierra e inundaciones han matado al menos a 29 personas en el estado de Punjab en India, hogar de más de 30 millones de personas.

Se están estableciendo aldeas de tiendas de campaña y se están suministrando alimentos y otros artículos esenciales a las personas afectadas por las inundaciones, dijo, aunque muchos sobrevivientes se quejaron de la falta de ayuda gubernamental.

Hay alrededor de 40.000 personas en los campamentos de socorro, según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres. No está claro dónde se refugian el resto.

Noor Mohammad, un agricultor de 54 años en la aldea de Sher Shah cerca del distrito de Muzaffargarh, dijo que no ha recibido ninguna ayuda.

"Frustrado por esta situación que lleva días, envié a mis familiares a quedarse con parientes en el área cercana", dijo, de pie en un terreno más alto con vistas a su aldea inundada.

Malik Ramzan, otro residente desplazado, dijo que eligió quedarse cerca de su hogar inundado en lugar de entrar en un campamento de socorro.

“No hay instalaciones habitables en los campamentos”, dijo. “La comida no se entrega a tiempo, y nos tratan como mendigos”, expresó.

La ministra principal de Punjab, Maryam Nawaz Sharif, visitó las áreas afectadas por las inundaciones en Muzaffargarh el miércoles y se reunió con familias desplazadas en los campamentos de socorro. Su visita se produjo apenas unas horas después de que India emitiera la última alerta de inundación transfronteriza.

Las inundaciones de la semana pasada afectaron principalmente a los distritos de Kasur, Bahawalpur y Narowal, donde el diluvio también sumergió el santuario de Guru Nanak, ubicado cerca de la frontera india. Sin embargo, las autoridades dijeron que el santuario está reabriendo a los peregrinos después de que el agua retrocediera y el edificio fuera limpiado y devuelto a su estado previo a la inundación.

Pakistán comenzó las evacuaciones masivas el mes pasado después de que India liberara agua de represas desbordadas en regiones fronterizas bajas.

Las últimas inundaciones son las peores desde 2022, cuando las inundaciones agravadas por el calentamiento global mataron a casi 1700 personas en Pakistán.

Los periodistas de Associated Press Dogar en Lahore, Pakistán y Munir Ahmed en Islamabad, contribuyeron a esta historia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.