Evacuadas 10 localidades del entorno de los Picos de Europa en León por el incendio de Barniedo

LEÓN, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Junta de Castilla y León ha ordenado la evacuación de diez localidades en el Valle de Valdeón y el Valle de la Reina, en el entorno de Picos de Europa, por la complejidad del incendio forestal originado en Barniedo de la Reina (León). En concreto, se evacúan Barniedo de la Reina, Espejo de la Reina, Villafrea de la Reina, Santa Marina de Valdeón, Cardiñales, Prada de Valdeón, Los Llanos, Soto de Valdeón, Caldevilla de Valdeón y Posada de Valdeón, según ha informado la Delegación Territorial de la Junta.

Los evacuados que lo necesiten podrán instalarse en albergues que se instalarán en Riaño.