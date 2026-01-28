Evacuan a casi 30.000 personas por incendio en reputada estación de esquí en Francia

Un incendio en un hotel de la reputada estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses, obligó a evacuar a casi 300 personas de dos establecimientos y dejó cuatro bomberos heridos leves, indicaron este miércoles las autoridades.

El suceso se produce semanas después del incendio en un bar en la estación de esquí suiza de Crans Montana, que dejó en la madrugada de Año Nuevo 40 muertos y 116 heridos, en su mayoría adolescentes.

El fuego en Courchevel comenzó el martes por la noche en la última planta del Hotel des Grandes Alpes por motivos que se desconocen y 110 bomberos trabajaban todavía este miércoles en su extinción, según la prefectura local.

"Los bomberos trabajan sin descanso desde hace 15 horas (...) Es un incendio difícil, intenso, muy agotador" y "se propaga muy rápidamente", indicó la prefecta de Saboya, Vanina Nicoli, durante una rueda de prensa.

Más de 90 personas, entre clientes y personal de este hotel de lujo, fueron evacuadas el martes por la noche, así como casi 200 personas del vecino Hotel Le Lana en la mañana del miércoles, ante un riesgo elevado de propagación.

Cuatro bomberos resultaron heridos leves por el humo, indicó Nicoli.

La estación de Courchevel, enclavada en el corazón de los Alpes franceses, es muy apreciada por una clientela internacional adinerada y forma parte de Les Trois Vallées, una de las zonas de esquí más grandes del mundo.