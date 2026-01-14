Evacúan base militar de EEUU en Qatar ante declaraciones de Irán

WASHINGTON (AP) — Parte del personal en una base militar estadounidense en Qatar ha recibido órdenes de evacuar para el miércoles en la noche, reveló un funcionario de Estados Unidos. La decisión se tomó luego que un alto funcionario en Irán mencionó un ataque iraní anterior en ese lugar.

El funcionario que habló con The Associated Press el miércoles bajo condición de anonimato para discutir planes sensibles describió la medida en la base como una precaución. No quiso dar más detalles sobre la medida, incluyendo si la evacuación era opcional o obligatoria, si afectaba militares o civiles o el número de personas aconsejadas a salir, citando la necesidad de seguridad operativa.

En respuesta, Qatar dijo el miércoles que tales medidas se estaban "llevando a cabo en respuesta a las tensiones regionales actuales".

"La oficina de prensa reafirma que el Estado de Qatar continúa implementando todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y protección de sus ciudadanos y residentes como una prioridad principal, incluidas acciones relacionadas con la protección de infraestructura crítica e instalaciones militares", indicó la oficina de prensa de Qatar en X.

Esto ocurre mientras continúan las protestas antigubernamentales en la cercana Irán y el presidente Donald Trump ha dicho que está dispuesto a realizar acciones militares en el país para apoyar a los manifestantes.

La base que alberga a miles de militares norteamericanos fue atacada por Irán en junio en represalia por los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares.

Ali Shamkhani, asesor del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, escribió en la plataforma social X: "El presidente de #EstadosUnidos, que habla repetidamente sobre la agresión inútil contra las instalaciones nucleares de #Irán, haría bien en mencionar también la destrucción de la base estadounidense en #Al-Udeid por misiles iraníes".

"Sin duda ayudaría a crear una comprensión real de la voluntad y capacidad de Irán para responder a cualquier agresión", añadió.

Funcionarios iraníes y qataríes habían hablado el martes en medio de la represión en Irán y las crecientes amenazas de Estados Unidos de intervenir si los manifestantes no son perdonados.

Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, tuvo una llamada telefónica con el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primer ministro de Qatar.

En una declaración en X, Al Thani informó que "reafirmó el respaldo del Estado de Qatar a todos los esfuerzos de desescalada, así como soluciones pacíficas para mejorar la seguridad y estabilidad en la región".

La decisión de Irán en junio de tomar represalias contra los ataques estadounidenses al apuntar a la extensa instalación desértica fuera de Doha creó una rara tensión entre los dos vecinos marítimos, con funcionarios qataríes diciendo que los tomó por sorpresa.

Ningún personal estadounidense o qatarí resultó herido, señaló el Comando Central del ejército estadounidense, señalando que las dos fuerzas trabajaron juntas para defender la base. Un oficial militar qatarí dijo que uno de los 19 misiles disparados por Irán no fue interceptado y golpeó la base, pero Trump declaró en una publicación en redes sociales en ese momento que "apenas se causaron daños".

