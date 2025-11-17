Evacúan dos pueblos en Rumania tras bombardeo ruso en el sur de Ucrania

Las autoridades de Rumania evacuaron este lunes dos pueblos a orillas del Danubio por un bombardeo ruso que provocó el incendio de un buque cargado con gas licuado en el sur de Ucrania, cerca de la frontera.

Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Moscú ataca los puertos de la zona del Danubio, lo que tiene en alerta a Rumania, pero es la primera vez que este país miembro de la OTAN decide la evacuación de localidades en su territorio.

Un bombardeo ruso nocturno en el puerto ucraniano de Izmail provocó el incendio de un buque con gas licuado de pabellón turco.

Debido a la "proximidad" del fuego y la naturaleza de la carga, las autoridades rumanas decretaron la evacuación de Plauru y también de Ceatalchioi. Además se suspendió el tráfico por carretera y el tránsito fluvial en la zona.

