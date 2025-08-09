Evacuan en helicóptero a un hombre indispuesto tras sufrir un golpe de calor en Villanueva del Río (Palencia)

PALENCIA, 9 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Grupo de Rescate de la Junta ha evacuado en helicóptero a un hombre de 75 años tras sufrir un golpe de calor en un camino situado entre Villanueva del Río (Palencia) y Villoldo, una zona de difícil acceso para vehículos, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que ha comenzado al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 a las 14:04 horas que informaba de que un varón se encontraba indispuesto en la mencionada zona y solicitaba asistencia sanitaria.

El gestor del 112 se ha comunicado con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia. También se ha comunicado con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente al localizar la ubicación exacta de la víctima, gracias a las coordenadas facilitadas por el alertante, y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Al llegar, los rescatadores han accedido a la zona en grúa simple y la rescatadora enfermera se ha encargado de estabilizar a la víctima con suroterapia. Después han inmovilizado al hombre en una camilla para poder portearlo junto con los efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario que ha accedido al lugar unos 100 metros para poder esquivar los árboles que hay en la zona. A continuación, ha sido izado hasta el helicóptero de rescate mediante la maniobra de grúa doble acompañado por la rescatadora enfermera.

El helicóptero de rescate ha evacuado al herido hasta el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-, donde esperaba un helicóptero medicalizado de Sacyl y una ambulancia soporte vital básico.

Tras ser valorado por el personal médico del helicóptero medicalizado el varón ha sido trasladado finalmente en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia.