Evacuan prisión en Colorado por uno de los mayores incendios en la historia del estado

MEEKER, Colorado, EE. UU. (AP) — Funcionarios penitenciarios evacuaron una prisión en Colorado al tiempo que uno de los incendios forestales más grandes en la historia del estado seguía creciendo, y las autoridades advirtieron a los residentes de áreas remotas que se preparen para salir de la zona el domingo, ya que las fuertes ráfagas de viento y la baja humedad avivan las llamas.

Las órdenes de evacuación ya estaban vigentes para las comunidades montañosas, cuando el Incendio Lee consumía más de 433 kilómetros cuadrados (167 millas cuadradas) en los condados Garfield y Rio Blanco, con sólo un 6% de contención. No se han reportado lesiones ni daños estructurales.

Las 179 personas encarceladas fueron trasladadas de manera segura desde el Centro Correccional de Rifle el sábado "por precaución", dijo el Departamento de Correccionales de Colorado en un comunicado. Fueron reubicadas temporalmente a unos 240 kilómetros (150 millas) de distancia en el Complejo Correccional de Buena Vista, informó el Departamento.

El Incendio Lee, que avanza a través de árboles y matorrales a unos 400 kilómetros (250 millas) al oeste de Denver, es ahora el sexto incendio individual más grande en la historia del estado, según la División de Prevención y Control de Incendios de Colorado.

Más de 1000 bomberos están combatiendo el incendio, trabajando para mantener las llamas al oeste de la carretera Colorado 13 y al norte de la carretera del Condado 5, indicaron las autoridades.

Las autoridades de salud emitieron advertencias de calidad del aire relacionadas con el humo del Incendio Lee y el Incendio Elk de 60 kilómetros cuadrados (23 millas cuadradas) que arde justo al este.

En el sur de California, los equipos alcanzaron un 62% de contención en el Incendio Canyon de 20 kilómetros cuadrados (8 millas cuadradas) que obligó a evacuaciones y destruyó siete estructuras después de estallar el jueves cerca de los límite de los condados Los Ángeles y Ventura. Tres bomberos han resultado heridos, incluyendo un jefe de batallón que sufrió heridas graves cuando su camioneta volcó en un terreno escarpado.

El Incendio Gifford, el mayor incendio de California hasta ahora este año, ha quemado al menos 466 kilómetros cuadrados (180 millas cuadradas) en los condados Santa Barbara y San Luis Obispo desde que estalló el 1 de agosto. Estaba contenido en un 21% el domingo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.