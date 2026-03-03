Evaluación de inteligencia advierte de posibles ataques iraníes contra EEUU tras muerte de Jamenei

Por Jana Winter

WASHINGTON, 2 mar (Reuters) - Irán y sus aliados podrían lanzar ataques contra Estados Unidos en respuesta al asesinato del líder supremo Ali Jamenei el sábado por parte de Israel y Estados Unidos, según una evaluación de inteligencia estadounidense revisada por Reuters.

La evaluación de amenazas del 28 de febrero elaborada por la Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Nacional afirma que Irán y sus aliados "probablemente" representan una amenaza de ataques selectivos contra Estados Unidos, aunque es poco probable que se produzca un ataque físico a gran escala.

El informe añade que, a corto plazo, la principal preocupación es que los "hacktivistas" alineados con Irán lleven a cabo ciberataques de bajo nivel contra redes estadounidenses, como la desfiguración de sitios web y ataques distribuidos de denegación de servicio.

"Aunque es poco probable que se produzca un ataque físico a gran escala, Irán y sus aliados probablemente representan una amenaza persistente de ataques selectivos en el territorio nacional", afirma el informe del DHS revisado por Reuters.

"Es casi seguro que intensificarán las acciones de represalia —o los llamamientos a la acción— si se confirman las noticias sobre la muerte del ayatolá", de acuerdo al reporte.

El DHS no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Irán confirmó el domingo las informaciones sobre la muerte de Jamenei, que inicialmente anunciaron Israel y el presidente estadounidense Donald Trump.

La evaluación del DHS también afirma que Irán probablemente continuará sus ataques contra objetivos estadounidenses y aliados en Oriente Medio y que, con toda seguridad, culpará a funcionarios de Washington de cualquier protesta que se produzca a raíz de la declaración de Trump en la que pidió un cambio de régimen.

La guerra aérea contra Irán se amplió el lunes cuando Israel atacó el Líbano en respuesta a las incursiones de Hezbolá y Teherán mantuvo sus ataques con misiles y drones contra los Estados del Golfo que albergan bases militares estadounidenses. (Reporte de Jana Winter y David Brunnstrom; Editado en español por Javier Leira)