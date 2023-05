Evenepoel apuesta por las contrarrelojes para superar a Roglic en el Giro

Remco Evenepoel se siente "más fuerte que durante la última Vuelta" a España, que ganó, y apuesta por las tres contrarrelojes individuales para marcar la diferencia ante su rival Primoz Roglic durante el Giro de Italia, que comienza el sábado.

"El año pasado todavía tenía algunas dudas sobre mi capacidad para estar al mismo nivel que él en montaña. Pero esas dudas desaparecieron en la última Vuelta a Cataluña, donde competimos de tú a tú en las subidas", comentó el belga este jueves.

"Espero hacer lo mismo aquí y ser mejor que él en las contrarrelojes. Es la receta para ganarle, aunque él es campeón olímpico (de contrarreloj) y así pues no será fácil", añadió el campeón del mundo de 23 años.

Ganador del UAE Tour y de la Lieja-Bastoña-Lieja esta temporada, Evenepoel terminó segundo en la Vuelta a Cataluña a sólo seis segundos del esloveno Primoz Roglic.

El Giro de Italia comienza el sábado con una contrarreloj de 19,6 kilómetros en la costa del Adriático, entre Fossacesia Marina y Ortona, que el belga tiene en el punto de mira.

"Si puedo tomar el maillot rosa, ¿por qué no? También quiero ganar etapas", afirmó, aunque estima que el italiano Filippo Ganna y el suizo Stefan Küng serán los favoritos el sábado.

Otras dos etapas de lucha contra el crono están en el programa, para un total de 70,6 kilómetros, entre ellas la penúltima etapa, que finaliza con una dura subida al Monte Lussari (7,3 km a 12,1% de pendiente media con un pico del 22%).

"Todo se decidirá en la última semana. Lo daré todo en las contrarrelojes y, en lo demás, tratar de permanecer con buena salud y conservar el máximo de energía para el final", indicó Evenepoel, que había abandonado antes de la 18º etapa en su primera presencia en el Giro en 2021.

"Mi nivel de hoy respecto al que tenía en 2021 es incomparable. Me he convertido en otro corredor y me siento mejor que antes de la Vuelta", insistió el belga, "con mucha confianza" para el Giro.

AFP