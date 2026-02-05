Evenepoel gana al crono y al viento en Vuelta a Valencia
Remco Evenepoel se impuso en la 2ª etapa de la Vuelta a Valencia, este jueves en Alginet, una contrarreloj de 17 kilómetros que se vio perturbada por fuertes rachas de viento que obligaron a los organizadores a neutralizar la clasificación general.
El vigente campeón del mundo de la especialidad rodó a más de 51 km/h de media para superar por 8 segundos a su compañero en Red Bull-BORA, el ruso Alexander Vlasov, y firmar su victoria 70 como profesional.
Ganador el miércoles de la primera etapa, el eritreo Biniam Girmay, 86º a más de tres minutos y medio de Evenepoel, conservó el maillot amarillo de líder, favorecido por la neutralización de los tiempos.
Las difíciles condiciones climáticas llevaron a los organizadores a obligar a los corredores a disputar la etapa con bicicletas tradicionales y no las más aerodinámicas de contrarreloj, para aminorar el riesgo de caídas. Numerosos corredores realizaron el recorrido al ralentí, sin tomar riesgos.
Clasificación de la segunda etapa:
1. Remco Evenepoel (BEL/RBH) los 17 km en 20:12
2. Alexander Vlasov (RUS) a 8
3. Mathias Vlacek (CZE) a 15
4. Ben Turner (GBR) a 20
5. Florian Vermeersch (BEL) a 29
...
Clasificación general:
1. Biniam Girmay (ERY/NSN) en 3 h 25:31
2. Arne Marit (BEL) a 4
3. Giovanni Lonardi (ITA) a 6
4. Mats Wenzel (LUX) a 6
5. Diego Pablo Sevilla (ESP) a 6
...
7. Remco Evenepoel (BEL) a 9
...