Evenepoel gana la Vuelta a Valencia, García Pierna la última etapa

Remco Evenepoel ganó la Vuelta a la Comunidad Valenciana (este de España) este domingo al término de una quinta y última etapa que se adjudicó el español Raúl García Pierna en las calles de Valencia

El belga del Red Bull-Bora cimentó su éxito final el sábado en la etapa reina, con final en Teulada, donde se impuso en solitario tras 172 kilómetros y 3.200 metros de desnivel positivo, con una treintena de segundos de ventaja sobre sus perseguidores

Este domingo el doble campeón olímpico de París 2024 y sus compañeros controlaron la carrera, pese a un intento de aprovechar los abanicos por parte del equipo UAE en el final de la jornada

A pesar de la aceleración de los compañeros de Joao Almeida en los últimos kilómetros, la victoria de etapa se decidió al esprint entre seis escapados

García Pierna, corredor del Movistar, fue el más rápido al superar al alemán Emil Herzog

Con 26 años, Evenepoel firma un inicio de temporada casi perfecto en su nuevo equipo, con seis triunfos ya en ocho días de competición

- Clasificación de la quinta y última etapa:

1. Raúl García Pierna (ESP/MOV), los 94,7 km en 2h09:44

2. Emil Herzog (GER/RBh) m.t.

3. Jasper Schoofs (BEL/SOQ) m.t.

4. Adria Pericas (ESP/UAE) m.t.

5. Sven Erik Bystrom (NOR/UXM) m.t.

- Clasificación general:

1. Remco Evenepoel (BEL) en 13h10:11

2. Joao Almeida (POR) a 31'

3. Giulio Pellizari (ITA) a 34'

4. Antonio Tiberi (ITA) a 36'

5. Brandon McNulty (USA) a 50'