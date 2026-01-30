Evenepoel logra nueva victoria en el Challenge de Mallorca

El ciclista belga Remco Evenepoel ganó este viernes el Trofeo Serra da Tramuntana (Sierra de Tramuntana), en la tercera jornada del Challenge de Mallorca, España, después de una escapada en solitario de 55 kilómetros.

Un día después de su victoria en la contrarreloj por equipos, Evenepoel continúa con su inicio de temporada perfecto con su nuevo equipo, Red Bull Bora.

El doble campeón olímpico belga atacó a 55 kilómetros del final, alcanzó a los escapados y fue directo por el triunfo, sumando su 68ª victoria con apenas 26 años.

Terminó imponiéndose con 1 minuto y 38 segundos de ventaja sobre un grupo de tres corredores que acabó al esprint por el segundo puesto, que fue para el portugués Antonio Morgado (UAE).

Evenepoel debe terminar su semana en esta isla balear el sábado con el Trofeo Andratx-Pollença.

El Challenge de Mallorca se divide en jornadas que otorgan trofeos individuales, en vez de una división tradicional por etapas que da pie a una clasificación general.