Evenepoel se lleva la crono de Caen, Pogacar, nuevo maillot amarillo del Tour

El belga Remco Evenepoel se impuso este miércoles en la quinta etapa del Tour de Francia, una contrarreloj de 33 kilómetros en torno a la ciudad de Caen (oeste), tras la que el esloveno Tadej Pogacar arrebató el maillot amarillo a Mathieu van der Poel.

Campeón del mundo y olímpico de la disciplina, Evenepoel relegó a Pogacar a 16 segundos y a Edoardo Affini a 33.

Sólo 12º en la etapa, a un minuto y 22 segundos de Evenepoel, el danés Jonas Vingegaard no tuvo su mejor día y está ya a 1 minuto y 13 segundos de Pogacar en la general.

Pogacar cuenta con 42 segundos de ventaja sobre Evenepoel, que pasó de la 9ª a la segunda posición de la general, y 59 segundos sobre el francés Kévin Vauquelin, que se permitió el lujo de doblar al jefe de filas español del Movistar, Enric Mas, que había salido antes que él.

Fue la segunda victoria de etapa para Evenepoel en este Tour de Francia, después de la lograda también en lucha contra el crono el año pasado en Gevrey-Chambertin en su bautismo en la 'Grande Boucle'.

"Ha sido un paso hacia el podio final, pero el camino todavía es largo" hasta París, admitió Evenepoel.

El ciclista flamenco, con un casco dorado desde su doblete olímpico, es casi invencible en la disciplina. Ha ganado las seis últimas cronos que ha disputado, y 9 de 12 desde el inicio del año 2024. Paró el reloj en 36:42, a una media espectacular de 54 km/h.

"Evidentemente estoy contento con mi actuación. Lograr una segunda victoria de etapa para nuestro equipo está bien también", afirmó, dos días después de la victoria de su compañero en el Soudal Quick-Step, Tim Merlier.

- Pogacar, "supercontento" -

"Tadej ha hecho también una gran crono", valoró. "Comparado con la del Dauphiné (en junio), ha dado un gran paso al frente. Ha demostrado que es el hombre a batir en el Tour".

Por su parte, Pogacar se mostraba también muy satisfecho con el resultado de esta contrarreloj.

"Estoy supercontento. Terminar a 16 segundos del mejor especialista de contrarreloj del mundo es un gran resultado, que supera mis expectativas.

“Ha sido un día muy bueno para mí”, confirmó el esloveno, que en el podio tuvo que ir poniéndose sucesivamente el maillot amarillo de la general, el maillot verde de la clasificación por puntos y el maillot de puntos rojos de la clasificación de la montaña.

“El más importante es el amarillo y es todavía más importante llevarlo en los Campos Elíseos”, subrayó el corredor del UAE, en alusión a la etapa final en la capital francesa.

Vingegaard, la gran decepción

Vingegaard fue el perdedor del trío de favoritos de este Tour, cediendo más tiempo del esperado.

“Es el más ligero de nosotros tres y, en este trazado, tenía desventaja en términos de potencia”, analizó Evenepoel sobre el danés.

Vingegaard pareció estar luchando contra su bicicleta a lo largo de toda la crono, mal alineado y lejos de la supremacía que mostró por ejemplo en Combloux en 2023.

“Yo mismo me he quedado sorprendido. Más por vivir un día así que por la diferencia en sí misma. No iba bien de piernas, pero sigo motivado y continúo creyendo en mis opciones”, declaró el propio corredor a la televisión TV2 Sport de su país.

Su director deportivo en el Visma, Grischa Niermann, dijo "no tener explicación" sobre este mal resultado porque "todo iba bien en la salida".

“Después de unos kilómetros veíamos ya que perdía tiempo. Simplemente, Jonas no tenía la potencia necesaria. Está claro que esperábamos más”, admitió.

Mucho más contento estaba Vauquelin (Arkea B&B Hotels), que corría en su tierra en Normandía, y que fue una de las figuras de la jornada.

“Estoy en una nube”, afirmó, antes de que el Tour de Francia salga el jueves en su sexta etapa desde Bayeux, su ciudad natal.

