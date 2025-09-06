Evenepoel se lleva la etapa en la Vuelta a Gran Bretaña, Grégoire sigue líder

El belga Remco Evenepoel se impuso este sábado en la 5ª y penúltima etapa de la Vuelta a Gran Bretaña, con final en el alto de The Tumble, mientras que el francés Romain Grégoire se mantiene líder de la clasificación general.

El corredor belga del Soudal Quick-Step se impuso en el esprint a los británicos Thomas Gloag y Oscar Onley, al término de una jornada de 133,5 km de recorrido, en la que los aspirantes al podio final entraron en el grupo cabecero.

Gracias a esta victoria, Evenepoel se coloca segundo en la general, a solo dos segundos de Grégoire, que cruzó la meta en la quinta plaza, con el mismo tiempo que el vencedor.

La carrera acabará el domingo en Cardiff, jornada rompepiernas en la que se prevé mucha lluvia. "Va a ser delicado, no voy a arriesgar mi vida porque hay otras carreras importantes por llegar", admitió Evenepoel.

Esta última etapa será la ocasión también de despedir al galés Geraint Thomas, ganador del Tour de Francia en 2018, que dirá adiós al ciclismo profesional.

- Clasificación de la 5ª etapa:

1. Remco Evenepoel (BEL/Soudal Quick-Step), los 133,5 km en 3h07:56

2. Thomas Gloag (GBR/Team Visma-Lease a Bike) m.t.

3. Oscar Onley (GBR/Team Picnic PostNL) m.t.

4. Afonso Eulalio (PRT/Bahrain-Victorious) m.t.

5. Romain Grégoire (FRA/Groupama-FDJ) m.t.

- Clasificación general:

1. Romain Grégoire (FRA/Groupama-FDJ)

2. Remco Evenepoel (BEL/Soudal Quick-Step) a 2.

3. Julian Alaphilippe (FRA/Tudor) a 4.

4. Oscar Onley (GBR/Picnic PostNL) a 8.

5. Aurélien Paret-Peintre (FRA/Decathlon AG2R La Mondiale) a 12.

