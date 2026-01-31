Evenepoel se lleva su tercera victoria en el Challenge de Mallorca

El ciclista belga Remco Evenepoel logró este sábado su tercera victoria de la temporada al imponerse en el Trofeo Andratx-Pollença, en la cuarta jornada del Challenge de Mallorca.

Ganador el jueves de la contrarreloj por equipos y el viernes tras una escapada de 55 km, el corredor de 26 años repitió el sábado en una prueba en la que no figura ninguna estrella del pelotón.

Acompañado por el francés Mathys Rondel durante el ascenso final, Evenepoel consiguió distanciarse del ciclista de la formación Tudor en esta subida de tres kilómetros.

Por detrás del nuevo líder del Red Bull Bora, que firmó su victoria profesional número 69, Rondel se hizo con el segundo puesto por delante del belga Maxim Van Gils.

La próxima semana, Evenepoel participará en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, donde habrá ya un mejor cartel y que dará el pistoletazo de salida a una temporada en la que sus principales objetivos serán las clásicas de las Ardenas y el Tour de Francia.