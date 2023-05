Evenepoel se vuelve a vestir de rosa, con Thomas y Roglic en la pelea

El belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) se impuso este domingo en la 9ª etapa del Giro de Italia, una contrarreloj individual de 35 km en Cesena, y recupera la 'maglia' rosa del líder de la carrera, seguido en la general por el galés Geraint Thomas (Ineos) y el esloveno Primoz Roglic (Jumbo).

Bajo la lluvia y en un día frío, Evenepoel se mostró menos expeditivo que en ocasiones anteriores pero ganó la etapa por delante de dos ciclistas del Ineos, Thomas y el también británico Tao Geoghegan Hart, a los que superó por apenas uno y dos segundos respectivamente.

Un pequeño consuelo para la potente formación británica, que el sábado vio como el italiano Filippo Ganna, doble campeón del mundo de contrarreloj, no tomaba la salida tras dar positivo al covid-19 y perder la ocasión de apuntarse la victoria este domingo, al que llegaba como gran favorito al triunfo de etapa.

Es la segunda victoria en este Giro para al vigente campeón del mundo de fondo en carretera, después de la que logró en el prólogo, hace una semana, también en una crono.

Pero en un recorrido llano que le beneficiaba, así como la distancia, el último ganador de la Vuelta a España marcó menos diferencias de las previstas y aventajó en 'sólo' 17 segundos a Roglic, llamado a ser su gran rival por la victoria final.

El joven belga de 23 años no ocultó su decepción al cruzar la meta: "No he gestionado bien esta contrarreloj. Salí demasiado rápido y me ha costado recuperar tras la primera parte. No he respetado el plan previsto a nivel de vatios".

Evenepoel sabe de qué habla, ya que es un especialista en esta disciplina, habiendo acabado entre los tres primeros en las nueve cronos que ha disputado desde 2019.

"No es el resultado que esperaba. Sigue siendo una victoria de etapa, pero evidentemente no ha sido la mejor crono de mi vida", insistió el actual maillot arcoíris, aunque este domingo corrió con la camiseta de campeón de Bélgica de contrarreloj.

- Cuatro ciclistas en 50 segundos -

En la general, Evenepoel aventaja en 45 segundos a Thomas, ganador del Tour de Francia en 2018 y que puede aspirar también al podio en las dos semanas que quedan de carrera, y en 47 a Roglic antes de la primera jornada de reposo este lunes.

El ciclista belga, que ya dio signos de debilidad el sábado, no acaba la primera semana del Giro con las mejores sensaciones pese a recuperar la 'maglia' rosa que cedió durante cinco días al noruego Tobias Leknessund (de martes a domingo).

Evenepoel contaba con sacar una diferencia suficiente en las tres cronos previstas en este Giro para defenderse en la montaña de Roglic, sobre todo con los Dolomitas esperando en la tercera semana.

Y ahora no solo debe estar atento a Roglic, sino también de la potente Ineos, que además de Thomas tiene a Geoghegan Hart a solo 50 segundos del rosa y puede jugar las dos bazas. Incluso el francés Pavel Sivakov (10º a 2:58) podría meterse en la pelea atacando por sorpresa.

"Sé que el equipo Ineos tendrá un plan para atacarme, pero tengo confianza en mi equipo", insistió el belga.

El propio Thomas, ganador del Tour en 2018, admitió que "es positivo estar ahí con Tao; promete para lo que queda".

Al veterano galés (36 años), no obstante le quedó un sabor agridulce de la jornada: "Estar tan cerca de ganar... Es la cuarta vez que acabo segundo en una crono del Giro, empieza a ser demasiado".

Jk/mcd/pm

AFP