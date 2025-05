Evento de boxeo en Times Square termina con sorpresa: Romero vence a Garcia. Haney y López ganan

NUEVA YORK (AP) — Ryan Garcia llegó a Times Square en un Batimóvil, esperando parecer un superhéroe en su regreso al boxeo.

Minutos después, estaba lastimado y en la lona, mirando hacia las vallas publicitarias y las luces brillantes de las marquesinas que rodeaban el cuadrilátero. Lo había derribado un aplastante zurdazo de Rolando “Rolly” Romero en el segundo asalto.

¡Wham! ¡Pow!

Romero continuó castigando a García para vencerlo el viernes por decisión unánime, un final sorprendente para una noche de boxeo como ninguna otra.

García elogió a Romero y su poder, pero quizás fue derrotado también por el evento en sí.

Incluso un Batimóvil es lento en el tráfico de Manhattan, y García no se dio cuenta de que le llevaría tanto tiempo llegar del hotel al lugar después de haber calentado.

Una vez allí, notó que había tan pocos fanáticos con asientos cerca de la arena que no se observaría el empuje de la multitud que el favorito del público necesitaba.

“No me gustó para nada. Se sintió como un combate de entrenamiento”, dijo García. “Podías escuchar a todos y simplemente no se sintió como algo auténtico para mí, pero no hay excusas”.

Times Square fue el escenario para la primera pelea de García desde que fue suspendido por un año tras dar positivo de dopaje en su victoria sobre Devin Haney, que luego fue anulada y declarada sin decisión.

El plan era que García y Haney avanzaran a una revancha si ambos ganaban el viernes.

Sólo Haney (32-0) cumplió con su parte del trato.

Se impuso por decisión unánime sobre Jose Ramirez (29-3) en un enfrentamiento de excampeones de las 140 libras, después de que Teófimo López defendió su título de los superligeros con una victoria por decisión unánime sobre Arnold Barboza Jr.

En una noche que vio a las chicas del ring ser reemplazadas por imitadores de celebridades como Snoop Dogg, Hulk Hogan y Michael Jackson, un par de personas con disfraces de Elmo y un baterista — vistas y sonidos comunes en Times Square durante un viernes por la noche — Romero (17-2) terminó siendo la estrella del espectáculo.

Pareció ganar más confianza en los asaltos posteriores, al lanzar más golpes duros cuando quedó claro que García (24-2) no sería capaz de detenerlo esa noche. Ganó por 115-112 en dos tarjetas, y el otro juez dictaminó 118-109.

Pero Romero, quien fue noqueado por Gervonta Davis en una pelea anterior por el título en Nueva York, no argumentó que debería ahora ocupar el lugar de García contra Haney.

“Hombre, ni siquiera estoy pensando en lo que sigue”, dijo. “Creo que Devin y Ryan deberían tener su revancha y hacer algo grande”.

El García que derribó a Haney tres veces no se vio por ningún lado en Times Square, lo que sin duda llevará a preguntas sobre cuánto incidieron las drogas en esa actuación el pasado 20 de abril.

“Solo creo que todo ese año me quitó mucho físicamente y mentalmente”, dijo García.

Haney y López se vieron como ellos mismos. Pese a tantas novedades a su alrededor, para ellos fue una noche normal de boxeo.

Los peleadores fueron llevados desde el hotel a unas pocas cuadras de distancia en autos. López arribó en un taxi amarillo tradicional y García llegó en el vehículo de Batman. Los autos tuvieron que detenerse en los semáforos antes de detenerse afuera del ring para que los peleadores tomaran un camino acortado hacia el ring.

López, originario de Brooklyn, con raíces hondureñas y que ha peleado en combates por el título en el Madison Square Garden, ofreció una actuación convincente en un lugar distinto al famoso estadio que se sitúa 10 cuadras al sur.

Mejoró a 22-1, celebrando frente a sus fanáticos locales y una multitud que incluía a compañeros boxeadores como Mike Tyson, Terence Crawford y Shakur Stevenson, así como al pívot de los Knicks de Nueva York, Karl-Anthony Towns. Levantó los brazos en las sombras del poste desde donde desciende la esfera que suele marcar la llegada del año nuevo en la plaza emblemática de Nueva York.

Turki Alalshikh, el jefe de Riyadh Season y la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, quería algo único para la primera cartelera de boxeo de Ring Magazine en Estados Unidos después de comprarla el año pasado.

Así comenzó el plan para pelear en Times Square, pasando por alto el Madison Square Garden y el Barclays Center.

La Séptima Avenida permaneció abierta al tráfico, con los autos detenidos solo brevemente cuando los autos de los peleadores cruzaron. Había cercas anaranjadas que bloqueaban la vista de los fanáticos parados al otro lado de la calle y se preguntaban qué estaba sucediendo adentro.

Aquellos que tenían acceso al ringside — y no estaba claro cuántos lo tenían o cómo lo consiguieron, aunque no era un gran número — podían pasar el tiempo entre combates leyendo las noticias a lo largo de las pantallas en el exterior de los estudios de ABC en Times Square justo encima del ring.

“No fue tan grande como esperaba que fuera”, dijo López sobre su combate, antes de agregar que se sintió más relevante a medida que avanzaba la noche.