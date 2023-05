Evento del Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres en el 67° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer convoca a ecosistemas de innovación digital inclusivos en materia de género

NUEVA YORK y GINEBRA--(BUSINESS WIRE)--may. 17, 2023--

Inspirado en el tema de este año de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW67) sobre la innovación y la tecnología desde una perspectiva de género, el evento paralelo del CSW organizado por el Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres (Women’s Entrepreneurship Accelerator, WEA), a realizarse en la sede de MetLife en la Ciudad de Nueva York, convocó a un panel de expertos de alto nivel. Altos representantes de las agencias socias del WEA, junto a representantes del sector privado y la sociedad civil, abordaron en conjunto formas de construir un ecosistema con perspectiva de género para mujeres empresarias que propicien la participación y competitividad de las mujeres en la economía digital. Los oradores hicieron referencia al WEA como una solución esencial que cuenta con diversos grupos de interés para abordar los llamados “cuellos de botella” en las iniciativas empresariales de las mujeres.

The Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) is a multi-stakeholder partnership on women’s entrepreneurship established during UNGA 74. It convenes six UN agencies, International Labour Organization (ILO), International Trade Centre (ITC), International Telecommunication Union (ITU), United Nations Development Programme (UNDP), UN Global Compact (UNGC), UN Women and Mary Kay Inc. to empower 5 million women entrepreneurs by 2030. (Credit: WEA)

Por primera vez desde su creación, el abordaje se ha centrado en el papel que desempeñan la innovación y la tecnología con una perspectiva de género. El conjunto de conclusiones acordadas y adoptadas por los Estados miembros en la CSW67 ha permitido elaborar una guía para las mejores prácticas para los diversos grupos de interés, incluidos los Gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. El objetivo de esta guía es promover la participación y el liderazgo plenos e igualitarios de mujeres y niñas en el diseño y la implementación de tecnologías digitales y procesos de innovación.

Los panelistas se enfocaron en los siguientes temas:

Además, se resaltaron los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres empresarias para el desarrollo de sus negocios y la comercialización de sus productos y servicios, entre ellos:

Se hizo hincapié en la digitalización como un factor habilitante fundamental para las mujeres empresarias y en el papel de las tecnologías digitales en relación al apoyo a las empresas de mujeres durante la pandemia, así como las consecuencias de la pandemia en la participación de las mujeres en el mercado laboral y los derechos de las mujeres en general.

Uno de los temas centrales de debate fue la importancia de crear un ecosistema fuerte para que las mujeres empresarias compitan y escalen sus negocios fue central en la discusión. Los panelistas que representan a diferentes sectores del ecosistema señalaron a WEA como una plataforma llave en mano excepcional que está trabajando para abordar los obstáculos para el espíritu empresarial de las mujeres a través de la asociación del sector privado y seis agencias únicas de la ONU.

Asimismo, el evento del WEA fue una oportunidad para anunciar los ganadores del Desafío a la Innovación Digital del WEA.

El desafío es una iniciativa del WEA que lleva a cabo la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en colaboración con Mary Kay. Tiene como objetivo crear un contexto propicio para las mujeres empresarias al abordar las barreras que obstaculizan las iniciativas empresariales de las mujeres, incluida la brecha digital de género, en complemento al tema del CSW67 de este año en materia de innovación y tecnología desde una perspectiva de género.

Lanzado en diciembre de 2022 en la sede mundial de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, socio del WEA, en Ginebra, el Desafío a la Innovación Digital del WEA recibió 250 presentaciones de empresas provenientes de 54 países que son propiedad de mujeres o con una mujer fundadora como mínimo, cada una con una solución digital única destinada a generar beneficios socioeconómicos en sus comunidades. En consonancia con la Alianza de Innovación y Emprendimiento para el Desarrollo Digital de la UIT, el objetivo del Desafío es mostrar cómo se ve un ecosistema emergente de innovadores digitales y crear un contexto propicio para que las mujeres empresarias participen en la economía digital.

Se invitó a los 10 ganadores del Desafío a exponer en vivo una presentación de dos minutos ante el Gran Jurado de expertos durante el evento CSW compuesto por inversores y representantes intersectoriales, cada uno de los cuales brindó sus puntos de vista únicos.

Miembros del gran jurado:

Los 10 ganadores tendrán acceso al “Programa de Aceleración para la Innovación Digital” a desarrollarse en los próximos meses, donde recibirán capacitación para el desarrollo de capacidades y un campo de entrenamiento virtual que los ayudará a refinar aún más sus planes comerciales, así como una tutoría especializada y acceso a una red de actores transformadores. A continuación, los ganadores seleccionados participarán en el prestigioso Foro Mundial de Innovación de la UIT a finales de este año y se unirán a una comunidad de práctica para explorar formas de saltar la brecha de la innovación digital y abordar los desafíos a escala mundial.

Se otorgaron premios de Mención Especial a tres empresas que recibieron horas de consultoría por parte de 1919 Investment Counsel. En primer lugar, que recibió 10 horas de servicios de consultoría, fue para Tiny Totos, una empresa social de Kenia que trabaja para garantizar un servicio cuidado infantil de calidad. Mediante actividades de capacitación, acceso a capital, una red y una plataforma tecnológica, Tiny Totos ayuda a establecer centros de cuidado infantil para ofrecer una mayor disponibilidad de cuidado infantil y mejorar la calidad de los servicios de cuidado infantil en el país.

Los otros dos finalistas, que recibieron 5 horas cada uno de servicios de consultoría, fueron Health Innovation Exchange (HIEx) y Gwiji for Women Gig Workers, empresas que también se dedican a abordar desafíos sociales esenciales. HIEx identifica los desafíos que enfrentan los sistemas de salud y conecta a los innovadores con actores clave del ecosistema sanitario, principalmente en África y Asia, para brindar soluciones que puedan mejorar el acceso a una atención médica de calidad. Gwiji for Women Gig Workers es una nueva empresa tecnológica que aborda las barreras a la participación en el mercado laboral de mujeres de bajos ingresos en Kenia. Identifica, examina, capacita y empodera a mujeres de entornos socioeconómicos más bajos como limpiadoras ocasionales al conectarlas con posibles clientes a través de una aplicación móvil.

El Desafío a la Innovación Digital del WEA se llevó a cabo en el contexto de un entorno económico en rápida evolución y que ha presenciado el auge de las tecnologías digitales y el crecimiento de una economía digital. Reconociendo el potencial de la aceleración digital para perpetuar las desigualdades, el Desafío presentó una oportunidad para discutir la digitalización como una barrera para el estatus económico de las mujeres.

El panel de discusión de alto nivel incluyó a las siguientes representantes intersectoriales

Los panelistas hablaron sobre la importancia del espíritu empresarial de las mujeres como un factor de habilitación fundamental en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la necesidad de crear un ecosistema más sensible al género para las mujeres empresarias para que puedan competir y escalar sus negocios en la economía digital.

“Las mujeres empresarias enfrentan obstáculos que impiden el crecimiento de su negocio. Estos obstáculos abarcan desde la falta de capital hasta cuestiones en relación a las normas sociales, así como limitaciones de tiempo y habilidades. Si bien la iniciativa empresarial puede ser una fuerza poderosa para abordar los desafíos sociales. Sin embargo, sigue estando, junto a los beneficios que puede generar, bajo el dominio de los hombres. Si desarrollamos un ecosistema más inclusivo en materia de género para las empresas emergentes y desafiamos los modelos comerciales actuales, podemos eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres empresarias, de manera que puedan impulsar el éxito y alcanzar su máximo potencial”. Dra. Cindy Pace, vicepresidenta, directoral global de diversidad, igualdad e inclusión, MetLife.

“En la India, 200 millones de mujeres recibieron dinero durante la pandemia gracias a que la digitalización lo hizo posible a través de los teléfonos móviles y un sistema de identificación nacional. Sin embargo, tras pasar dos años en vida después de la pandemia, las mujeres continúan enfrentándose a enormes barreras para acceder al capital de inversión y, por lo tanto, para innovar. Sabemos que menos del 5 % del capital de inversión se destina a empresas propiedad de mujeres, y hasta que ese ecosistema de financiamiento para mujeres no cambie, nada va a cambiar en la vida de las mujeres empresarias”. Anita Bhatia, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora ejecutiva adjunta encargada de Coordinación del Sistema de Naciones Unidas, Gestión de Recursos, Alianzas y Sostenibilidad de las Naciones Unidas, ONU Mujeres.

“En los últimos dos años, más de 600 millones de personas usaron Internet por primera vez. Sin embargo, todavía existen unas 2700 millones de personas que siguen desconectadas, y la mayoría de ellas son mujeres. Las mujeres también tienen un 25 % menos de probabilidades que los hombres de saber cómo usar las tecnologías, lo que las priva de oportunidades básicas para aprovechar las tecnologías para prosperar. Además de eso, las empresas propiedad de mujeres representan el 30 % de las empresas registradas en todo el mundo, pero solo el 10 % de ellas tiene acceso al capital necesario para crecer. También hay que recordar que tiene que haber una legislación básica para que lo digital beneficie a las mujeres y eso significa que hay que trabajar al mismo tiempo los derechos de las mujeres”. Ulrika Modéer, subsecretaria general de la ONU y directora de la Oficina de Relaciones Externas y Promoción del PNUD

“Es necesario revertir la tendencia actual de innovaciones sin consideración del género y corregir la brecha digital de género en el acceso a las tecnologías, en la educación y en las habilidades digitales. Ha llegado el momento de garantizar que las mujeres no se queden atrás. Pero es una hazaña demasiado grande para que una sola empresa o industria la asuma. Dada la escala del desafío, necesitamos más socios intersectoriales para unir esfuerzos que nos permitan crear las condiciones necesarias para que las mujeres empresarias innoven, compitan y prosperen. Con el Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres, tenemos una plataforma llave en mano para dar forma a una sociedad y un mercado digital más equitativos e inclusivos”. Deborah Gibbins, directora operativa de Mary Kay Inc.

“Según investigaciones, se ha demostrado que existe un sesgo de género inherente que obstruye el acceso igualitario de las empresarias a los recursos del ecosistema, como las finanzas y los mercados, mientras que la débil colaboración entre el sector público y el sector privado dentro de los ecosistemas impide que el espíritu empresarial de las mujeres acceda a los pilares clave del ecosistema. sistema. Como resultado, muchas mujeres empresarias tienden a 'ir por su cuenta'. Las políticas y los marcos de asociación que adoptan un enfoque más holístico y sinérgico, como el Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres, son fundamentales para desbloquear todo el potencial del emprendimiento femenino. Si se amplía aún más la asociación con el WEA, es posible a dar un mayor impulso al progreso”. Virginia Littlejohn, codirectora de la delegación estadounidense de Women20 (W20) para los países del G20; coordinadora mundial de Iniciativa de la Ley de Mujeres Empresarias del W20 (WE Act); asesora, Women7 (W7) para los países del G7 y Equipo de Coordinación Conjunta para el Empoderamiento, la Participación Significativa y el Liderazgo de la Mujer; integrante de la lista Forbes de las mujeres mayores de 50 más poderosas e influyentes (categoría de inversión)

“En la última década, el mundo perdió alrededor de un billón de dólares estadounidenses porque no incluimos a las mujeres en la actividad económica digital. Si revirtiéramos eso, si cerramos esta brecha, podríamos ganar más de $525 mil millones. Esto significa que los gobiernos podrían ganar $525 mil millones más en los próximos 5 años si incluyeran a las mujeres como agentes económicos activos. Además, para cerrar la gran brecha en la conectividad universal para 2030, solo necesitaríamos $430 mil millones. Para ponerlo en perspectiva: esto es lo que el mundo gasta cada año en refrescos. Es fundamental para poner a las mujeres en línea, crear oportunidades para el espíritu empresarial y crear oportunidades para la participación, la creación, la innovación y el compromiso con los servicios y productos digitales”. Sonia Jorge, fundadora y directora ejecutiva, Global Digital Inclusion Partnership

“No caben dudas que las soluciones que se presentaron en el Desafío están cambiando el mundo, para mejor. Las innovaciones inclusivas y equitativas nos ayudarán a navegar por un nuevo mundo digital que es cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. Los ecosistemas de innovación digital todavía sufren una brecha de género sustancial que afecta a todos. Se necesitan más ecosistemas de innovación digital que incluyan la perspectiva de género para elevar las economías y las sociedades en todo el mundo, y ayudar a protegernos contra las crisis socioeconómicas que ya hemos visto”. Dr. Cosmas Luckyson Zavazava, director del Telecommunication Development Bureau, UIT

Es posible acceder a la grabación del evento del panel aquí. También se encuentra disponible una grabación del Desafío a la Innovación Digital aquí.

Acerca del Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres

El Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres (Women’s Entrepreneurship Accelerator, WEA) es una asociación multilateral sobre la iniciativa empresarial de las mujeres que se creó durante la 74.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU). Reúne a seis organismos de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Centro de Comercio Internacional (CCI), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, ONU Mujeres y Mary Kay Inc. con el fin de empoderar a 5 millones de mujeres empresarias para 2030.

El objetivo final de la iniciativa es potenciar la repercusión que tiene la iniciativa empresarial de las mujeres en el desarrollo, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al crear un ecosistema propicio para las mujeres emprendedoras de todo el mundo. El Acelerador ejemplifica el poder transformador que puede tener una asociación múltiple de una magnitud única a la hora de desarrollar todo el potencial de las mujeres empresarias. Más información en we-accelerate. Síganos en: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

