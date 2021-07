Everbridge anuncia el despliegue de un sistema nacional de alerta a la población en el Reino Unido para proteger a más de 100 millones de residentes y visitantes

COLCHESTER, Reino Unido--(BUSINESS WIRE)--jul. 14, 2021--

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), líder mundial en gestión de eventos críticos ( CEM en sus siglas en inglés), ha anunciado hoy que ha desplegado su tecnología de difusión móvil Public Warning en los tres principales operadores de redes móviles del Reino Unido, como componente tecnológico clave del primer sistema nacional de alerta de emergencias del gobierno británico, cuyo despliegue nacional está previsto para finales de este año.

El sistema permite al gobierno informar rápidamente a la población de emergencias nacionales como crisis sanitarias, ataques terroristas, incidentes industriales, terremotos e inundaciones. Gracias a la tecnología Public Warning de Everbridge, líder en el mercado, el sistema “Emergency Alert” de Reino Unido se dirigirá específicamente a los teléfonos móviles de los residentes y visitantes de la zona afectada por la emergencia. Los contratos de Everbridge con los operadores de redes móviles EE (parte de British Telecommunications, BT Group), O2 y Three, representan la mayor parte de los abonados a la telefonía móvil en el Reino Unido, y una población de más de 65 millones de residentes y 35 millones de visitantes anuales.

Penny Mordaunt, Tesorera General del Reino Unido, declaró en un comunicado oficial: "El servicio “Emergency Alert” será una herramienta crucial para ayudarnos a afrontar mejor las emergencias, tanto a nivel nacional como local. El concepto resultó útil durante la pandemia, cuando pedimos por SMS a la población que se quedara en casa para proteger el NHS y salvar vidas. Este nuevo sistema mejora esa capacidad y nos permite transmitir mensajes que puede vitales con mayor rapidez y eficacia a los ciudadanos de todo el Reino Unido".

La solución Public Warning de Everbridge, en colaboración con tres de los mayores operadores de redes móviles del país, se ha utilizado en dos pruebas con éxito, la primera en East Suffolk y la segunda en Reading. Con la pandemia de COVID-19 en pleno apogeo, Everbridge desplegó el sistema de alerta de emergencia en menos de 100 días.

"El gobierno del Reino Unido nos pidió que desplegáramos la tecnología de difusión móvil con plazos ajustados para responder a los brotes de coronavirus", afirma Nazirali Rajvani, director de arquitectura, soluciones y análisis de British Telecommunications. "Nos asociamos con Everbridge para ofrecer una solución óptima y probada que ya había demostrado su eficacia en otros países", añade Rajvani.

La implantación del sistema nacional de alerta de emergencias del Reino Unido refuerza la posición de Everbridge como líder mundial en soluciones de alerta pública utilizadas por más de 1.500 municipios, condados, ciudades, estados y países de las principales regiones del mundo, como Europa, Asia, Oceanía, Oriente Medio, África y América. Everbridge da servicio a más despliegues nacionales que ningún otro proveedor, con sistemas de alerta pública para muchos de los países más avanzados técnicamente, como Suecia, Noruega, Islandia, Grecia, Países Bajos, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Perú y varios países de Oriente Medio y África, estados enteros, como California, Nueva York, Andhra Pradesh, Kerala, Florida, Odisha, Connecticut, Vermont, Massachusetts, Washington, D.C. y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, condados de 49 de los 50 estados de EE. UU. y todas las provincias de Canadá, muchas de las principales ciudades internacionales y la asistencia a las tribus indias y de las primeras naciones norteamericanas más pobladas y a las poblaciones indígenas de todo el mundo. Everbridge también es la pasarela front-end del sistema Integrated Public Alert & Warning System (IPAWS) para el gobierno federal de Estados Unidos, que proporciona canales de comunicación específicos para la difusión de alertas de emergencia y presidenciales en todo el país.

"Estamos encantados de formar parte de este importante hito y de apoyar al Reino Unido en la evolución de su sistema nacional de alertas", comenta Valerie Risk, vicepresidenta de Public Warning Solutions de Everbridge. "Todos los países pueden beneficiarse de una plataforma moderna que llegue a todos los ciudadanos en tiempos de crisis. Nuestra solución de alerta pública permite a las organizaciones gubernamentales ponerse en contacto inmediatamente con todas las personas de una zona afectada durante un acontecimiento crítico, independientemente de su nacionalidad, residencia o tipo de teléfono móvil", prosigue Risk.

La solución Public Warning de Everbridge aprovecha la infraestructura de telecomunicaciones existente, sin necesidad de ningún tipo de registro, para informar a todos los habitantes de una zona geográfica determinada con el fin de reducir el riesgo de catástrofes, apoyar las comunicaciones de los primeros intervinientes y analizar la eficacia de las comunicaciones de emergencia para organizar las medidas de mitigación posteriores. La plataforma cumple totalmente con la normativa de privacidad, incluido el RGPD, y permite a los organismos de seguridad pública enviar un mensaje de alerta en segundos sin compartir ninguna información personal, como nombres o números de teléfono.

Everbridge ha lanzado recientemente la versión mejorada del Public Warning Center, el primer front end modular y omnicanal que puede crear y emitir una combinación de alertas de móvil, dirección, grupo y localización por SMS para su distribución a nivel nacional desde una única consola. La nueva interfaz del Public Warning Center supera las necesidades de cualquier autoridad pública que busque una solución de alerta tecnológicamente avanzada para proteger a sus ciudadanos y visitantes, desde sistemas aprobados por la directiva de la UE hasta plataformas de alerta y aviso híbridas y omnicanal más sofisticadas. Además, la empresa ha anunciado recientemente una nueva patente por sus iniciativas pioneras en materia de capacidades multimedia integrales de alerta a la población. La patente, una de las más de 160 con las que cuenta Everbridge para sus líneas de soluciones de alerta pública, aborda la necesidad de distribuir alertas a través de 5G, transmisión móvil y multimedia. Everbridge sigue siendo el líder en integraciones 5G para sistemas de alerta a la población.

Everbridge contó con algunos de los principales expertos del mundo en tecnologías de alerta pública en sus recientes simposios Road to Recovery. El tema de las mejores prácticas para las alertas nacionales se debatió en profundidad durante las sesiones en las que participaron los presidentes Bill Clinton y George W. Bush, la exsecretaria de Estado estadounidense Madeleine K. Albright, el fundador de Virgin Group, Sir Richard Branson, representantes de la EENA (Asociación europea de números de emergencia), funcionarios gubernamentales, alcaldes y especialistas en gestión de emergencias de Australia, Canadá y Estados Unidos, entre muchos otros.

