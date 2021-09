Everbridge anuncia una nueva victoria en materia de alertas públicas para proporcionar alertas en todo el país para uno de los países más poblados de la Unión Europea

BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--sep. 28, 2021--

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), el líder mundial en la gestión de eventos críticos ( CEM ) y las soluciones de alerta pública nacional ha anunciado hoy su selección por parte de uno de los países más poblados de Europa para desplegar su sistema de alerta a la población en todo el país. Es posible que se conozcan más detalles del proyecto una vez finalizados todos los procesos de implantación.

Más gobiernos, locales, estatales y nacionales en todo el mundo despliegan las soluciones de alerta a la población de Everbridge que cualquier otro proveedor, al ofrecer la capacidad de llegar a más de dos mil millones de residentes y visitantes en más de 200 países en caso de amenazas digitales: como ransomware, ciberataques e interrupciones informáticas; amenazas de origen humano como la geopolítica, los atentados terroristas y los accidentes industriales; y los desastres naturales como inundaciones, tormentas severas, erupciones volcánicas, terremotos e incendios forestales. La solución de Alerta pública de Everbridge ya alimenta los sistemas nacionales de ocho países europeos, más que ninguna otra solución, junto con el mandato de la UE ( Artículo 110 del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas) que exige a los países miembros un sistema de alerta para toda la población antes de junio de 2022, protegiendo al mismo tiempo la confidencialidad y la privacidad de las personas.

"La solución de Alerta pública de Everbridge permite a las organizaciones gubernamentales y a las agencias de seguridad pública conectarse inmediatamente con cada persona en un área afectada durante un evento crítico, sin importar la nacionalidad, la residencia o el tipo de teléfono móvil", expresó Vernon Irvin, director de Ingresos de Everbridge. "Dado el impacto en la seguridad pública y en las economías de todo el mundo de la continua amenaza de interrupciones digitales y físicas, incluidos los ciberataques, el clima severo o los efectos continuos de la pandemia, cada gobierno nacional y estatal puede beneficiarse de una plataforma moderna y escalable para llegar a todos los ciudadanos y visitantes en tiempos de crisis."

La incorporación de otro importante país de la UE amplía la posición de Everbridge como líder mundial en soluciones de Alerta Pública para toda la población, utilizadas por más de 1.500 municipios, condados, ciudades, estados y países en todas las regiones importantes del mundo, incluyendo Europa, Asia, Oceanía, Oriente Medio, África y América. Everbridge hace posible el sistema de Alerta Pública para muchos de los países más avanzados técnicamente, incluso Estonia, Suecia, Noruega, Islandia, Grecia, los Países Bajos, el Reino Unido, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Perú y múltiples países de Oriente Medio y África; estados enteros como California, Nueva York, Andhra Pradesh, Kerala, Florida, Odisha, Connecticut, Vermont, Massachusetts, Oregón, Washington, D.C. y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos; condados de 49 de los 50 estados de EE.UU. y de todas las provincias de Canadá, muchas de las mayores ciudades del mundo, y en apoyo de los nativos americanos más poblados. y las tribus de las Primeras Naciones y las poblaciones indígenas de todo el mundo. Everbridge también impulsa el front-end de alertas a la población del Sistema Integrado de Alerta Pública (IPAWS) para que el Gobierno Federal de EE.UU. complemente sus propios canales de comunicación para emitir alertas presidenciales y de emergencia en directo en todo el país.

La plataforma de Everbridge, que combina las tecnologías de difusión celular, SMS basados en la localización, alertas basadas en la dirección y alertas multicanal basadas en el grupo, proporciona capacidades de gestión de eventos críticos en una amplia gama de amenazas, incluidos los desastres naturales, el terrorismo, los ciberataques y otros eventos de seguridad. Los ciudadanos de Noruega por ejemplo, recibió comunicaciones críticas en todo el país durante el inicio de la COVID-19. La Dirección de salud noruega utilizó la plataforma de alerta pública Everbridge para comunicarse con éxito con casi cinco millones y medio de teléfonos móviles en Noruega. La Dirección de salud también se comunicó con todos los teléfonos no noruegos en itinerancia dentro del país en inglés, francés, alemán, español, polaco y ruso, y así proporcionó instrucciones críticas para los ciudadanos extranjeros.

El nuevo Centro de Alerta Pública de Everbridge satisface y supera las necesidades de cualquier autoridad pública que busque una solución de alerta avanzada para proteger a sus ciudadanos y visitantes desde sistemas aprobados por la directiva de la UE hasta plataformas de alerta y aviso híbridas y multicanal más sofisticadas. La empresa también ha anunciado recientemente una nueva patente por su revolucionario trabajo en la habilitación de capacidades de alertas de población multimedia de extremo a extremo. La patente -una de las más de 160 en todo el conjunto de soluciones de alerta de población de Everbridge, líder en el mercado- destaca la necesidad de entregar alertas a través de una combinación de 5G, transmisión celular y multimedia. Everbridge sigue siendo el líder en integraciones 5G para sistemas de alerta pública.

Everbridge Public Warning aprovecha la infraestructura de telecomunicaciones existente, sin necesidad de optar por ella, para llegar a todas las personas dentro de un área geográfica con el fin de reducir el riesgo de desastres, apoyar las comunicaciones de primera respuesta y analizar la eficacia de la comunicación de desastres para las actividades de mitigación posteriores. La plataforma cumple plenamente con la normativa sobre privacidad de datos, incluida la GDPR, y permite a los organismos de seguridad pública enviar una alerta a cualquier dispositivo en pocos segundos sin compartir ningún dato personal, como nombres o números de teléfono.

Everbridge contó con algunos de los principales expertos del mundo en tecnologías de alerta pública en su reciente simposio de liderazgo "Camino a la recuperación" . El tema de las mejores prácticas de alerta para toda la población se abordó en gran medida durante las sesiones, en las que intervinieron los presidentes Bill Clinton y George W. Bush, la ex secretaria de Estado de EE.UU., Dra. Madeleine K. Albright, el fundador del Virgin Group, el señor Richard Branson, representantes de EENA (la Asociación Europea de Números de Emergencia), y funcionarios gubernamentales, alcaldes de ciudades y profesionales de la gestión de emergencias de Australia, Canadá y Estados Unidos, por citar algunos.

