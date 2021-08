Everbridge colabora con The Associated Press (AP) para integrar informes de noticias mundiales en su plataforma de gestión de eventos críticos (CEM) líder en el mercado

BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--ago. 12, 2021--

Everbridge, Inc. (NASDAQ:EVBG), líder mundial en gestión de eventos críticos ( CEM ), y The Associated Press (AP) han anunciado hoy una colaboración que incorporará los informes de noticias globales de AP a la plataforma de gestión de eventos críticos (CEM) de Everbridge. La colaboración proporcionará a los clientes de Everbridge la profunda experiencia especializada de AP y la amplia contextualización de los datos de riesgo de los eventos críticos que ocurren en todo el mundo.

Mediante el aprendizaje automático y la recopilación de incidentes facilitada por IA, Everbridge combina más de 25.000 de las fuentes de datos más fiables con un experimentado equipo de analistas y crea la principal fuente del sector de datos verificados e inteligencia sobre amenazas hiperlocales.

La labor periodista de AP, una organización global de noticias independiente con periodistas en 250 lugares en 100 países, cada día recibe la atención de más de la mitad de la población mundial mediante noticias escritas, fotos, videos y cobertura de video en directo. Durante más de 175 años, los periodistas de AP han mantenido al mundo informado de las historias más importantes, de la pandemia de la COVID-19 a elecciones presidenciales y desastres naturales.

Obtener información de AP permitirá que Everbridge ofrezca a las empresas y gobiernos una de las principales fuentes de noticias del mundo, contrastada junto a miles de fuentes de riesgo adicionales. Es fundamental aprovechar la inteligencia de riesgo integral y el análisis situacional contextualizado para que las organizaciones logren la resiliencia empresarial con eficacia en los dominios físicos y digitales.

"Estamos encantados de trabajar con Everbridge para ampliar el impacto de la cobertura de noticias geopolíticas de AP y ampliar el número de organizaciones que se benefician de la experiencia de sus periodistas sobre el terreno en todo el mundo", ha expresado Tom Januszewski, vicepresidente de desarrollo de negocios mundiales de AP. "La labor periodista de AP es de confianza, fiable, precisa y rápida, y nos complace que se emplee para ayudar a los clientes de Everbridge a reaccionar con mayor rapidez a los acontecimientos críticos."

Everbridge recopila información sobre amenazas a partir de fuentes de datos de riesgo que supervisan el clima, incendios forestales, inundaciones, interrupciones en la cadena de suministro, actos violentos, amenazas terroristas y ciberataques, entre otras categorías. Las capacidades de supervisión de riesgos integrales y configurables de Everbridge ofrecen información procesable que ayuda a reducir el riesgo donde las personas viven, trabajan o viajan. Esta inteligencia ayuda a correlacionar, por ejemplo, la proximidad de los activos corporativos a lugares potenciales que pueden estar expuestos a un gran riesgo. La visibilidad del riesgo permite que los equipos de seguridad de las empresas determinen fácilmente las medidas adicionales necesarias para proteger a los empleados y los activos en todo el mundo.

"Considerada como una de las principales fuentes de noticias desde todos los rincones del mundo, AP proporciona un amplio contenido contextual sobre los acontecimientos mundiales en tiempo real", ha manifestado Karl Kotalik, vicepresidente de soluciones mundiales de inteligencia de riesgos. "Al combinar la información y el análisis de noticias en profundidad con la correlación de los eventos de riesgo, Everbridge proporciona a nuestros clientes un contexto más completo para tomar decisiones fundamentadas para gestionar y responder al riesgo”.

La plataforma CEM integral de Everbridge transforma digitalmente el modo en que las organizaciones gestionan y responden a los eventos críticos y ayuda a las organizaciones a salvaguardar y permitir los ingresos al tiempo que se reducen los gastos. El CEM puede desplegarse rápidamente de forma modular y brindar respaldo a cientos de casos de uso de ROI positivo, como la seguridad de las vidas de las personas, las operaciones y la continuidad del negocio, el riesgo de la cadena de suministro, el IoT y la empresa inteligente, y los incidentes tecnológicos.

Entre los clientes de Everbridge se encuentran algunas de las mayores empresas y líderes en sus respectivos sectores, como las empresas de la lista Fortune 1000, como Bristol Myers Squibb, Cisco, CVS Health, Goldman Sachs, Lowe’s, Tiffany & Co., el gigante químico Dow, la empresa de electrónica de consumo de telecomunicaciones Nokia, así como algunos de los principales gigantes tecnológicos de Silicon Valley, empresas mundiales de comercio electrónico, proveedores de petróleo y gas natural, cadenas hoteleras y de hostelería, tecnología automovilística, aeroespacial y de defensa, viajes aéreos y las principales empresas de alquiler de coches.

Los clientes también pueden utilizar Everbridge para compartir información con otras organizaciones y coordinar la respuesta a través de la plataforma CEM, ya sea de forma pública o privada. Los equipos de soporte de Everbridge han establecido una multitud de redes privadas entre las fuerzas de seguridad, hospitales, aeropuertos, universidades y empresas de todo el mundo para que puedan compartir actualizaciones relacionadas con eventos críticos.

Acerca de ap

Associated Press es una organización mundial de noticias independiente dedicada a la información objetiva. Fundada en 1846, AP sigue siendo hoy la fuente más fiable de noticias rápidas, precisas e imparciales en todos los formatos y el proveedor esencial de la tecnología y servicios vitales para el sector de las noticias. Más de la mitad de la población mundial consulta la labor periodística de AP cada día. www.ap.org.

Acerca de Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) es una compañía de software internacional que provee aplicaciones de software corporativos para automatizar y agilizar la respuesta operativa de las organizaciones ante eventos críticos con el fin de mantener a las personas a salvo y a los negocios en funcionamiento (Keep People Safe and Businesses Running™). Durante amenazas a la seguridad pública tales como situaciones de tirador activo, ataques terroristas o condiciones climáticas severas, al igual que durante eventos comerciales críticos, que incluyen apagones de TI, ataques cibernéticos y otros incidentes como retiradas de productos o interrupciones en la cadena de suministro, más de 5.700 clientes en todo el mundo confían en la Plataforma de Gestión de Eventos Críticos de la empresa para recabar y analizar de manera rápida y fiable información sobre la amenaza, localizar las personas en riesgo y asistencia para ayudar, automatizar la ejecución de procesos de comunicación predefinidos por medio de la entrega segura a más de 100 dispositivos diferentes y realizar el seguimiento de la ejecución de los planes de respuesta. Everbridge asiste a 8 de las 10 ciudades más grandes de EE. UU., a 9 de los 10 bancos de inversión más importantes con sede en EE. UU., a 47 de los 50 aeropuertos norteamericanos más concurridos, a 9 de las 10 principales empresas consultoras del mundo, a 8 de los 10 fabricantes de automóviles más importantes en todo el mundo, a 9 de los 10 mayores proveedores de asistencia sanitaria con sede en EE. UU. y a 7 de las 10 mayores empresas de tecnología del mundo. Everbridge tiene su sede en Boston con oficinas en 25 ciudades en todo el mundo. Más información en www.everbridge.com.

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” comprendidas en la definición de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de reforma de litigios sobre títulos privados de 1995, que incluye aunque no taxativamente, declaraciones referidas a la oportunidad y tendencias anticipadas de crecimiento para nuestras aplicaciones de comunicaciones críticas y seguridad empresarial y nuestro negocio en general, nuestras oportunidades de mercado, nuestras expectativas con relación a las ventas de nuestros productos, nuestro objetivo de mantener el liderazgo en el mercado y ampliar los mercados en los que competimos por clientes, y el impacto anticipado en resultados financieros. Estas declaraciones prospectivas se realizan en la fecha de este comunicado de prensa y están basadas en nuestras expectativas, estimados, pronósticos y proyecciones actuales, así como también en las creencias y suposiciones de la gerencia. Términos como “tener la expectativa”, “anticipar”, “debería”, “creer”, “previsión”, “proyección”, “objetivos”, “estimado”, “potencial”, “predecir", “puede”, “podrá”, “podría”, “pretende”, variaciones de estos términos y sus formas negadas y expresiones similares tienen el fin de identificar estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales pueden incluir factores o circunstancias que están más allá de nuestro control. Nuestros resultados actuales pueden diferir sustancialmente de aquellos planteados o implícitos en declaraciones prospectivas por varios factores, que incluyen aunque no taxativamente, la habilidad de nuestros productos y servicios para alcanzar el desempeño esperado y satisfacer las expectativas de nuestros clientes; nuestra habilidad para integrar de manera exitosa negocios y activos que podamos adquirir; nuestra habilidad de atraer nuevos clientes y mantener e incrementar las ventas a clientes actuales; nuestra habilidad de incrementar las ventas de nuestra aplicación Mass Notification y/o la habilidad de incrementar las ventas de nuestras otras aplicaciones; desarrollos en el mercado de comunicaciones críticas dirigidas y contextualmente relevantes o el entorno normativo asociado; nuestras estimaciones de oportunidades de mercado y pronósticos de crecimiento podrían resultar imprecisos; en términos históricos no hemos sido rentables de manera uniforme y podríamos no lograr o mantener rentabilidad en el futuro; los largos e impredecible ciclos de ventas para nuevos clientes; la naturaleza de nuestro negocio nos expone a riesgos inherentes de responsabilidad; nuestra habilidad de atraer, integrar y retener personal capacitado; nuestra habilidad de integrar con éxito negocios y activos que podríamos adquirir; nuestra habilidad de mantener relaciones exitosas con nuestros socios de distribución y tecnología; nuestra habilidad de gestionar nuestro crecimiento de manera efectiva; nuestra habilidad de responder ante presiones competitivas; la responsabilidad potencial relacionada con la privacidad y seguridad de información personal identificable; nuestra habilidad de proteger nuestros derechos de propiedad intelectual y los otros riesgos detallados en nuestros factores de riesgo discutidos en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (“SEC”, por sus siglas en inglés), que incluyen aunque no taxativamente nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2020, presentado ante la SEC el 26 de febrero de 2021. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa representan nuestra opinión a la fecha de su publicación. No asumimos ninguna intención u obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea debido a nueva información, eventos futuros u otros motivos. Estas declaraciones prospectivas no deben ser consideradas como representativas de nuestros puntos de vista en ninguna fecha posterior a la de este comunicado de prensa.

Todos los productos de Everbridge son marcas registradas de Everbridge, Inc. en los EE.UU. y otros países. Todos los demás nombres de productos o empresas mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

