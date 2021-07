Everbridge lanza el primer programa de certificación en gestión de eventos críticos (CEM) TM de la industria con normas formalizadas sobre la capacidad de adaptación empresarial

BURLINGTON, Massachusetts.--(BUSINESS WIRE)--jul. 28, 2021--

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) anunció hoy el primer programa de certificación en eventos críticos, Critical Event Management (CEM) Certification™ de la industria para evaluar la capacidad de adaptación empresarial de una organización. Desarrollado con el aval de 20 años de compromiso con servicios profesionales en miles de proyectos en más de 150 países y habiendo facilitado miles de millones de interacciones críticas, el marco CEM Standards Framework TM patentado de Everbridge con su proceso de certificación, ofrecen a las organizaciones una metodología integral para evaluar y comparar el nivel de preparación para su capacidad de adaptación. Las empresas que logran el estado de aprobado en el programa CEM Certification TM aplican las mejores prácticas probadas de la industria para fortalecer su capacidad de adaptación empresarial y poder proteger a su personal, además de agilizar el funcionamiento de la organización.

En el marco del lanzamiento del programa de certificación CEM, varios líderes de la industria vertical, entre ellas varias empresas de la lista FORTUNE 500 y numerosas corporaciones multinacionales, han participado en el proceso de evaluación y evaluación comparativa. Las organizaciones representativas galardonadas con la prestigiosa designación Best in Enterprise Resilience TM son, entre otras, los gigantes de servicios financieros Discover y Goldman Sachs, el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento NBCUniversal, la corporación química multinacional Dow, y el líder farmacéutico mundial Alexion. Estas organizaciones alcanzaron o superaron los parámetros de referencia en áreas clave medibles, lo que demuestra su compromiso con la capacidad de adaptación empresarial en los dominios digitales y físicos.

“La certificación de Discover por Everbridge ratifica el compromiso de nuestra empresa, es decir, garantizar la seguridad de nuestros empleados y que tenemos un programa de continuidad comercial eficaz”, subrayó Brad Earman, Operaciones de Seguridad e Inteligencia de Discover.

El marco de estándares CEM de Everbridge estructura el proceso de certificación, que examina las capacidades de una organización en todas las competencias clave. La designación Best in Enterprise Resilience™ valida las mejores prácticas en la gestión de eventos críticos (CEM). Con un programa sólido de CEM las organizaciones pueden tomar mejores decisiones estratégicas a partir de los datos, habilita y protege los flujos de ingresos, aumenta la rentabilidad con una mayor eficiencia de los gastos, consolida la marca y la reputación, impulsa mejoras operativas y cumple el deber de atención.

Las categorías para la certificación potencial son, entre otras, proteger a las personas, mantener la continuidad del negocio y el tiempo de actividad operativo, optimizar la cadena de suministro y las rutas de suministro, promover la interconectividad, la eficiencia y la seguridad de los edificios inteligentes y la Internet de los objetos (IoT) y salvaguardar la marca y la reputación de una organización a través de sistemas de TI flexibles y receptivos en un mundo cada vez más virtual.

Dirigida por el equipo de servicios profesionales de Everbridge, la evaluación de estas categorías aprovecha la culminación de más de 500.000 horas de consultas a miles de las empresas e instituciones más grandes del mundo, lo que ayuda a mantener a las personas seguras en más de 1500 municipios, condados, ciudades, estados y países en todas las regiones importantes del mundo, incluidas Europa, Asia, Oceanía, Oriente Medio, África y el Continente Americano. Cualquier organización (incluidos los clientes que no son de Everbridge) puede participar en el proceso de evaluación para obtener la certificación, que generalmente se lleva a cabo durante un período de tres a cinco semanas.

Al lograr la certificación CEM Certified™, las empresas tienen los siguientes beneficios:

La certificación CEM brinda a los empleados, clientes y partes interesadas de una organización la confianza de que su empresa está a la vanguardia de la transformación digital y opera sabiendo que tiene buena capacidad de adaptación en toda la empresa.. Al lograr el estado Best in Enterprise Resilience™ un medallón de certificación les indica a los proveedores, socios y clientes que la empresa u organización tiene una capacidad de adaptación auténtica.

El sello Best in Enterprise Resilience™ y el activo digital certificado por blockchain (similar a un token no fungible o NFT), asegura de manera irrevocable y permanente este premio digital de élite en el ciberespacio. La legendaria firma de diseño Chermayeff & Geismar & Haviv, creadores de muchas de las marcas más icónicas y duraderas del mundo, lograron el diseño de marca Best in Enterprise Resilience™ a través de su riguroso proceso de creación de símbolos para captar la esencia de la gestión de eventos críticos (CEM).

“Felicitamos a Discover, Goldman Sachs, NBCUniversal, Dow y Alexion, quienes demostraron su compromiso de cumplir con los más altos estándares de preparación y capacidad de adaptación”, manifestó el Dr. John Maeda, director de Experiencia en Everbridge. “Cada empresa tiene detalles operativos únicos, una combinación de tecnologías, ubicaciones físicas, cadenas de suministro y sobre todo, personas, los cuales están en constante evolución. El certificado CEM Certification™ consolida el imperativo estratégico de seguir las mejores prácticas mundiales para la capacidad empresarial. Felicitamos a estas empresas por haber sido nombradas Best in Enterprise Resilience™”.

Según un estudio reciente para evaluar el impacto total de la implementación de las mejores prácticas de CEM a través de la automatización basada en análisis partiendo de una corporación multinacional multimillonaria hipotética que analiza el análisis de flujo de efectivo (estimaciones ajustadas al riesgo), el período de recuperación de la implementación de las mejores prácticas de CEM se sitúa en torno a los tres meses. El estudio continuó afirmando: “Todos los ejecutivos entrevistados le aseguraron a Forrester que Everbridge les ayudó a mantener las operaciones comerciales y los ingresos durante los eventos críticos”.

Acerca de Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) es una empresa de software global que proporciona aplicaciones de software empresarial que automatizan y aceleran la respuesta operativa de las organizaciones a eventos críticos para mantener la seguridad de las personas y las empresas Running™. Durante las amenazas a la seguridad pública, como situaciones de tiradores activos, ataques terroristas o condiciones climáticas severas, así como eventos críticos comerciales, incluidas las interrupciones de TI, ciberataques u otros incidentes como retiros de productos o interrupciones de la cadena de suministro, más de 5700 clientes globales confían en la Plataforma de gestión de eventos críticos de la empresa para agregar y evaluar de forma rápida y confiable los datos de las amenazas, localizar a las personas en riesgo y a las personas responsable de actuar capaces de ayudar, automatizar la ejecución de procesos de comunicación predefinidos a través de la entrega segura a más de 100 dispositivos de comunicación diferentes, y rastrear el progreso en la ejecución de los planes de respuesta. Everbridge presta servicios a 8 de las 10 ciudades más grandes de Estados Unidos, a 9 de los 10 bancos de inversión más grandes con sede en Estados Unidos, a 47 de los 50 aeropuertos más concurridos de América del Norte, a 9 de las 10 empresas consultoras mundiales más grandes, a 8 de los 10 fabricantes de automóviles más grandes del mundo, a 9 de los 10 proveedores de servicios de atención médica más grandes con sede en Estados Unidos y a 7 de las 10 empresas de tecnología más grandes del mundo. Everbridge tiene su sede en Boston con oficinas adicionales en 20 ciudades de todo el mundo. Para obtener más información, visite www.everbridge.com

