Everton estrena su nuevo estadio con triunfo ante el Brighton

El Everton estrenó este domingo el Hill Dickinson Stadium, su nuevo estadio en Liverpool, con una victoria 2-0 ante el Brighton en la 2ª jornada de la Premier League.

El ambiente era festivo en los prolegómenos del partido, con miles de banderas agitadas en las gradas, humo azul proyectado por encima del estadio y la tradicional sirena que precede al "Z-Cars", el himno del club.

Los jugadores de los Toffees hicieron todo lo posible para no amargar la celebración y desde el principio fueron ambiciosos ante un Brighton con mala fortuna, que envió tiros al larguero y que llegó incluso a fallar un penal.

Iliman Ndiaye entró en la historia del Everton al convertirse en el primer goleador oficial del nuevo estadio, al marcar en el 23, tres meses después de haber firmado el último gol en Goodison Park, el recinto en el que jugaba el club desde 1892.

El atacante internacional senegalés aprovechó un centro de Jack Grealish, cedido por el Manchester City.

El propio Grealish brindó también la asistencia del segundo gol, obra de James Garner en el 52 con un espléndido disparo desde lejos.

Grealish firmó así en una tarde el mismo número de asistencias que en sus dos últimas temporadas con el Manchester City, para el que había dado dos pases de gol en 40 partidos.

Fue reemplazado en el descuento final y se ganó una primera gran ovación por parte de su nueva hinchada.

El otro protagonista de la tarde fue el arquero Jordan Pickford, con una intervención decisiva ante Matt O'Riley para corregir 'in extremis' un pase retrasado catastrófico de su defensa James Tarkowski. Luego, en el 77, detuvo un penal a Danny Welbeck.

El Everton consigue así su primera victoria de la temporada, seis días después de haber arrancado la Premier League cayendo 1-0 en Leeds.

El Brighton, por contra, se queda con apenas un punto en dos partidos ya que había igualado 1-1 ante el Fulham el pasado fin de semana.

Por su parte, el Crystal Palace, campeón de la última FA Cup y de la Community Shield, empató 1-1 en casa con el Nottingham Forest.

El Palace se adelantó en el 37 con un gol del senegalés Ismaïla Sarr a pase del colombiano Daniel Muñoz y el Forest igualó en el 57 gracias a Callum Hudson-Odoi.

En el último partido del domingo, el Manchester United, derrotado en la primera jornada, necesita reaccionar en su visita al Fulham.