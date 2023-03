“Everything” y “Im Westen nichts Neues” dominan los Oscar

Los angeles (ap) — ke huy quan y jamie lee curtis ganaron los premios de actuación de reparto por el éxito independiente “everything everywhere all at once” (“todo en todas partes al mismo tiempo”) el domingo en la 95ª edición de los premios de la academia, donde el anfitrión jimmy kimmel prometió una noche “sin absurdos” mientras hollywood se reunió nuevamente para una ceremonia que intentará superar uno de los momentos más infames en la historia de los oscar.

Quan, quien comenzó su carrera de actor siendo niño, coronó su extraordinario regreso al cine con el Oscar al mejor actor de reparto. Amado por sus papeles como Short Round en “Indiana Jones and the Temple of Doom” (“Indiana Jones y el templo maldito”) y Data en “Goonies”, casi había dejado de actuar antes de ser elegido para “Everything Everywhere All at Once”.

Su triunfo, uno de los más esperados de la noche, fue a pesar de lo anticipado uno de los momentos más emotivos. El público, incluyendo a quien fue su director cuando era niño en “Temple of Doom”, Steven Spielberg, se sumó a la ovación de pie para Quan, quien luchaba por contener las lágrimas.

“¡Mamá, acabo de ganar un Oscar!”, dijo Quan, cuya familia escapó de Vietnam durante la guerra cuando era niño.

“Dicen que las historias como esta sólo ocurren en el cine. No puedo creer que esto esté pasando”, dijo Quan. “Este es el sueño americano”.

Minutos después, la compañera de elenco de Quan Jamie Lee Curtis ganó el premio a mejor actriz de reparto. Su triunfo, en una de las categorías más competitivas del año, le negó una victoria a los fans de los cómics. De haber ganado Angela Bassett, de “Black Panther: Wakanda (“Black Panther: Wakanda por siempre”), habría sido la primera actriz en obtener un Oscar para una película de Marvel.

La estatuilla hizo sí historia para Curtis, quien por primera vez ganó un Premio de la Academia y se refirió a sí misma como una “nepo baby” (o persona favorecida por el nepotismo) durante su triunfo en los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla. Ella es una rara ganadora del Oscar cuyos padres fueron nominados a los Premios de la Academia, algo a lo que se refirió emotivamente durante su discurso. Su padre Tony Curtis fue nominado por “The Defiant Ones” (”Fugitivos”) en 1959 y su madre Janet Leigh fue nominada en 1961 por “Psycho” (“Psicosis”). Curtis agradeció a los “cientos” de personas que la llevaron a ganar.

Los triunfos casi consecutivos para “Everything Everywhere All at Once” parecían una señal de lo que podría pasar en el resto de la noche. La película, que llegó nominada en 11 categorías, es la favorita en la terna de mejor película.

La epopeya de la Primera Guerra Mundial hablada en lengua alemana “Im Westen nichts Neues” (“Sin novedad en el frente”), la principal candidata de Netflix este año, se llevó cuatro premios mientras la academia colmaba de honores a esta desgarradora película contra la guerra. Ganó en las categorías de cinematografía, diseño de producción, música original y largometraje internacional, superando en esta última categoría a “Argentina, 1985”, que había sido muy apoyada en Latinoamérica.

El primer premio de la noche fue para Guillermo del Toro, por su película animada “Guillermo del Toro’s Pinocchio” (“Pinocho de Guillermo del Toro”). Se trata del tercer Oscar para el cineasta mexicano, quien previamente conquistó los Premios de la Academia a mejor dirección y película por “The Shape of Water” (“La forma del agua”) en 2018.

Aunque Bassett se quedó sin el premio de actriz de reparto, Ruth E. Carter ganó por el diseño de vestuario de “Wakanda Forever”, cuatro años después de convertirse en la primera diseñadora negra en ganar un Oscar, por “Black Panther”. Este premio convirtió a Carter en la primera mujer negra en ganar dos Oscar.

“Gracias a la Academia por reconocer la superheroína que es una mujer negra”, dijo Carter. “Ella resiste, ama, supera, es cada mujer en esta película”.

Carter dedicó el premio a su madre, quien dijo, murió la semana pasada a los 101 años.

La ceremonia, transmitida en vivo por ABC y TNT, comenzó de manera tradicional, con un montaje de las películas del año en el que Kimmel aparecía en una cabina de “Top Gun: Maverick”) y un largo monólogo. Kimmel, quien por tercera vez es el maestro de ceremonias, no habló inmediatamente sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia del año pasado.

Pero después de una serie chistes, incluido uno que mencionó que dos estrellas de “Encino Man”, Ke Huy Quan y Brendan Fraser, estaban nominados, Kimmel señaló que había numerosos actores irlandeses nominados a los Oscar, “lo que significa que las probabilidades de otra pelea en el escenario simplemente subieron mucho”.

El comediante habló sobre del incidente del año pasado, tras el cual Smith ganó el premio a mejor actor. Dijo que si alguien intentaba cometer un acto de violencia este año: “Se le otorgará el Oscar al mejor actor y se le permitirá dar un discurso de 19 minutos de duración”.

Pero Kimmel agregó que cualquiera que quisiera pasarse de listo este año, tendrá que pasar por un temible batallón de guardaespaldas, incluidos Michael B. Jordan, Michelle Yeoh, Steven Spielberg y el “guardia de seguridad” de su programa, Guillermo Rodríguez.

Los productores renovaron algunos aspectos de los Oscar. Por primera vez en seis décadas, la alfombra es de color champán, no roja. Y se ha planeado que la transmisión sea más interactiva que nunca.

Pero la academia aún intenta recuperarse después de varios años de pandemia y problemas con los índices de audiencia de su teletransmisión, también espera una gala más tranquila que el año pasado. Incluso ha creado un equipo de manejo de crisis para ayudar a responder mejor a las sorpresas. La academia calificó su respuesta a las acciones de Smith el año pasado como “inadecuada”.

Los Premios de la Academia intentarán recobrar parte de su lustre. Una cosa funciona a su favor: el campo de las mejores películas de este año está repleto de éxitos de taquilla. Los índices de audiencia suelen aumentar cuando los nominados son más populares, lo que sin duda se aplica para “Top Gun: Maverick”, “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: El camino del agua”) y, en menor medida, “Elvis” y “Everything Everywhere All at Once”.

___

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP

___

La periodista Lindsey Bahr contribuyó a este despacho.

AP