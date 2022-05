Evidencia de minería más antigua de América, hace 13.000 años

Excavaciones arqueológicas han confirmado que los humanos utilizaron una antigua mina en el este de Wyoming para producir ocre rojo hace casi 13.000 años.

Eso hace que el sitio de Powars II en Sunrise en el condado de Platte sea la mina de ocre rojo más antigua documentada, y probablemente la mina conocida más antigua de cualquier tipo, en todo América del Norte y del Sur. Las excavaciones, completadas poco antes de la muerte en 2020 del arqueólogo de la Universidad de Wyoming George Frison, confirmaron las teorías que avanzó derivadas de la investigación que comenzó en el sitio en 1986.

Los hallazgos aparecen en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). El autor principal del artículo es el arqueólogo de la Universidad de Wyoming State Spencer Pelton, quien se involucró en el proyecto Powars II en 2016 cuando era estudiante de doctorado en la Universidad de Wyoming.

"Tenemos evidencia inequívoca del uso de este sitio por parte de los primeros paleoindios hace ya 12.840 años y continuado por los primeros nativos estadounidenses durante unos 1.000 años", dice Pelton en un comunicado.

El ocre rojo, también conocido como hematita, cumplió una amplia gama de funciones en las sociedades paleoindias, incluso como pigmento en los rituales. Se ha encontrado en tumbas antiguas, escondites, campamentos y sitios de matanza en las Grandes Llanuras, las Montañas Rocosas y más allá. El sitio de Powars II es la única cantera de ocre rojo identificada en el registro arqueológico de América del Norte al norte del sur de México, y una de las cinco canteras de este tipo identificadas en todo el continente americano.

Entre los artefactos descubiertos previamente en el sitio de Powars II se encuentran las puntas Clovis, que se cree que pertenecen a los primeros habitantes de América del Norte, junto con otras puntas de proyectil, herramientas y cuentas de concha.

La excavación de 2017-2020 dirigida por Pelton, una zanja de 6 por 1 metro que divide en dos una cantera previamente indocumentada, arrojó varios miles de artefactos paleoindios más, junto con muchos huesos y astas de animales bien conservados. Los huesos y astas de animales se utilizaron para extraer el ocre rojo en la cantera.

Las puntas de los proyectiles provienen de numerosos lugares de la región, incluso de lugares tan lejanos como la meseta de Edwards en Texas, según el periódico. Eso hace que sea probable que el ocre rojo que se encuentra en los sitios arqueológicos en todo el continente americano provenga de la cantera Powars II.

"Más allá de su condición de cantera, el conjunto de artefactos de Powars II es en sí mismo uno de los más densos y diversos de todos los descubiertos hasta ahora en el registro paleoindio temprano de las Américas", dice Pelton. "El sitio contiene más de 30 herramientas de piedra astillada por metro cuadrado, algunos de los restos de cánidos más antiguos de un sitio arqueológico estadounidense y artefactos raros o únicos, entre otras distinciones".

Los investigadores dicen que la evidencia descubierta hasta ahora indica que la cantera se utilizó en dos períodos principales. Durante la primera, que data de hace 12.840 años y duró varios cientos de años, la gente no solo extraía ocre rojo (usando huesos y astas como herramientas), sino que también producía y reparaba armas, entre otras actividades. Después de una pausa de un siglo o más, el sitio fue ocupado por humanos que extraían ocre rojo y depositaban artefactos en montones en un pozo de cantera.

"La excavación adicional del resto estimado de 800 metros cuadrados del sitio ciertamente revelará una complejidad no capturada por nuestra muestra", escribieron los investigadores.