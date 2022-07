28/07/2022 Evidencian que la eliminación de la hepatitis C con antivirales complica el manejo de pacientes coinfectados con el VIH. La eliminación del virus de la hepatitis C (VHC) mediante antivirales de acción directa no reduce el reservorio viral ni la reestructuración genética del virus, lo que puede complicar el manejo de pacientes coinfectados con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), según ha puesto de manifiesto un estudio llevado a cabo por científicos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD ISCIII